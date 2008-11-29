سیستم جامع خدمات مشترکین در غرب استان تهران فعال شد

علی اصغر امجدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با راه اندازی این سیستم از این پس شهروندان شهرستانهای کرج، شهریار، ساوجبلاغ، نظرآباد و رباط کریم می توانند کارهای مربوط به هریک از این شهرستان ها را در شهری دیگر انجام دهند.

وی افزود: شهروندان کرجی می توانند کنتور برق خانه خود را در شهرستان ساوجبلاغ از شهر خود خریداری کرده و دیگر نیازی نیست به اداره برق آن منطقه مراجعه کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: سیستم 121 اداره برق غرب استان تهران نیز با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال طی مدت 18 ماه در حال حاضر به صورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرده و در بهمن ماه امسال به طور رسمی راه اندازی می شود.

امجدی ادامه داد: این سیستم ها باعث افزایش سطح کیفی کار در اداره برق شده و باعث ساماندهی پرونده ها در غرب استان تهران می شود.