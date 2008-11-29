نظرات دایی را با جان و دل می پذیریم / اطلاعی از برکناری ام ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فروزانی پس از شکست این تیم برابر استقلال کرج در جمع خبرنگاران گفت: برنامه ریزی ما برای موفقیت در این دیدار سخت این بود که از دقیقه 70 تا 90 با تغییر سیستم و در نظر گرفتن برنامه های هجومی تیم استقلال را تحت فشار قرار دهیم اما متاسفانه با دو گلی که دریافت کردیم شیرازه تیم مان از هم پاشید.

وی با تبریک به کادر فنی، بازیکنان و تماشاگران استقلال افزود: با به هم ریختن برنامه هایمان، تمرکز بازیکنان از بین رفت و آنها در دقایق پایان مسابقه نتوانستند به اهداف از پیش ترسیم شده دست یابند و در نهایت 3 امتیاز مسابقه را به حریف واگذار کردیم.

سرمربی تیم فوتبال سایپا کرج خاطرنشان کرد: متاسفانه تیم ما در پائین جدول قرار دارد و این مساله باعث می شود در مسابقات با مشکلات بیشتری مواجه شویم.

وی در مورد حرکت شریفی نسب که پس از مصدومیت بازیکن استقلال از انجام حرکات جوانمردانه امتناع ورزید، تاکید کرد: من دقیقا صحنه را ندیدم ولی اگر اشتباه نکنم آنچه متوجه شدم این بود که بازیکن استقلال پس از آنکه شریفی نسب توپ را از وی گرفت، خود را به زمین انداخت به همین دلیل بازیکن ما به بازی ادامه داد. البته اگر موضوع به شکل دیگری باشد حتما با شریفی نسب صحبت خواهیم کرد و وی را توجیه می کنیم.

فروزانی در مورد نظرات دایی در تیم سایپا تصریح کرد: دایی عضو هیئت مدیره باشگاه است، همچنین دو سال مربی تیم بوده و امروز هم سرمربی تیم ملی است و مطمئنا نظرات وی را با جان و دل گوش خواهیم کرد. البته وی امروز در ورزشگاه حضور نداشت که بخواهد با ما صحبت کند اما هر زمان نیاز به مشاوره داشته باشیم، از تجربیات وی استفاده خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این شایعه که امروز روز آخر سرمربیگری اش در تیم سایپا بوده است، اظهار داشت: اصلا از این موضوع اطلاعی ندارم و باید مدیران باشگاه در مورد آن صحبت کنند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا کرج در پایان در مورد استفاده نکردن از محمد پروین در این دیدار گفت: با این بازیکن مشکل و اختلافی نداریم ولی وی در طول هفته گذشته در تمرینات گروهی تیم عملکرد خوبی نداشت، به همین دلیل در این دیدار از وی استفاده نکردیم.