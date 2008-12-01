فاز دوم بیمارستان امام سجاد (ع) شهریار احداث می شود

دکتر جمشید واشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار اظهار داشت: فاز دوم این بیمارستان به بخشهای سی تی اسکن، سونوگرافی، بخش اطفال، MRI ، CCU ، ICU و بخش نوزادان مجهز است که با بهره برداری از آن بسیاری از مشکلات شهروندان شهریار حل می شود.

وی افزود: تمامی دستگاه ها و تجهیزات این بخشها خریداری شده است اما به دلیل کمبود فضا، هم اکنون در انبار نگه داری می شوند که امید است با استقرار این دستگاه ها، سطح درمانی شهرستان ارتقا یابد.

این مسئول خاطرنشان کرد: همچنین در بخش درمانی یک بیمارستان خصوصی 60 تختخوابه شهرک صدف در حال احداث است که طبق پیش بینی به 110 تخت خواب افزایش می یابد.

واشانی بیان داشت: هم اکنون احداث این بیمارستان به همت انجمن تعاونی پزشکان متخصص نور با عنوان "بیمارستان تخصصی نور" در مرحله گودبرداری است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهریار عنوان کرد: در این راستا از کمکهای مالی خیرین برای احداث بیمارستانهای خصوصی استقبال می شود و امید است با ایجاد و تاسیس این بیمارستانها به کمک بخش خصوصی و ایجاد تجهیزات و امکانات مشکلات شهریاریها حل شود تا مجبور نباشند به دلیل کمبود امکانات، بیماران خود را به کرج و تهران منتقل کنند.

وی در بخش دیگری با ابراز خرسندی و مثبت ارزیابی کردن پیشرفت عملیات اجرایی بیمارستان 313 تخت خوابی این شهرستان اعلام کرد: تا به حال دو رئیس جمهور کلنگ احداث این بیمارستان را به زمین زده اند ولی به رغم پیگیریهای مسئولان شهرستان تا قبل از سفر اول هیئت دولت به شهرستان شهریار احداث آن محقق نشد.

واشانی ادامه داد: کلنگ این بیمارستان برای دومین بار توسط دولت نهم به زمین زده شد و عملیات اجرایی این بیمارستان در 90 هزار مترمربع زمین دهه فجر سال گذشته با استقرار 100 تخت بیمارستانی آغاز شد که هم اکنون کارگران در حال احداث طبقه دوم این بیمارستان هستند و امید می رود تا سقف 200 تخت نیز افزایش یابد.