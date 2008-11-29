سه مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این جلسه که فقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند ابتدا استفساریه در مورد قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب سال 1371 مبنی بر اینکه آیا عبارت "ازتاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت "، به بیمه شدگانی که تا قبل از تاریخ و تصویب این قانون با تامین اجتماعی قرار داد داشته اند تسری دارد یا اینکه به کسانی که از تاریخ تصویب این قانون، شروع به انعقاد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی می نمایند نیز تعلق می گیرد؟ و ایراد شورای نگهبان مبنی بر اینکه تفسیر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بر عهده خود مجمع است مطرح و با تایید نظر شورای نگهبان مقرر شد چنانچه تقاضای استفساریه جدید از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد مجمع آن را بررسی و تفسیر کند.

طرح اصلاح قانون بیمه تامین اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری دومین موضوع اختلافی بود که امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور نمایندگان صنوف حمل و نقل کشور، سردار رویانیان و رئیس اتحادیه تاکسیرانی مورد بحث حقوقی قرار گرفت و مقرر شد برای بررسی جامع تر، این موضوع به کمیسیونهای حقوقی، قضایی و اقتصاد کلان، بازرگان، اداری و علمی و فرهنگی و اجتماعی مجمع ارجاع گردد.

همچنین طرح اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزیر مسکن و شهرسازی و رئیس شورای شهر تهران از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم رفع ابهام از یکی از بندهای این قانون مقرر شد موضوع مجددا برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی اعاده گردد.

در ابتدای این جلسه اعضای مجمع با تسلیت سالروز شهادت حضرت جواد الائمه(ع) به ارادتمندان آن حضرت، جنایت های رژیم صهیونیستی در محاصره غزه را شدیدا محکوم و آن را موجب بروز یک فاجعه انسانی دیگر توسط صهیونیست ها دانستند و از برخورد دوگانه شورای امنیت سازمان ملل در قبال جنایت های تروریستی اسرائیل غاصب ابراز انزجار کردند و خواستار اتحاد و همدلی بیشتر کشورهای اسلامی و مجامع بین المللی و سایر کشورها برای کمک به مردم محروم این منطقه و رفع سریع محاصره غزه شدند.