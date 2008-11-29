تقدیر از بهترین های دومین المپیاد ایرانیان/ اعلام اسامی پدیده ها

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ، روسای فدراسیونها و هیئت های ورزشی سراسر کشور ، پیشکسوتان و ورزشکاران رشته های مختلف برگزار خواهد شد، ابتدا حسن میرزا آقابیک دبیر اجرایی دومین المپیاد ایرانیان گزارشی از برگزاری این دوره از مسابقات را ارائه خواهد کرد و سپس محمد علی آبادی پیرامون تاثیر المپیاد ورزشی ایرانیان در پویایی و تحول ورزش کشور به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت .

در این مراسم از 30 استان و روسای 150 هیئت ورزشی ، روسای فدراسیونها ، قهرمان قهرمانان و ورزشکاران رکورد شکن و پدیده های دومین المپیاد ایرانیان تقدیر خواهد شد.

دومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان 10 تیرماه تا 15 مردادماه سال جاری در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و امید در قالب 87 رشته آقایان و 57 رشته بانوان برگزار شد و در مجموع 48 هزار ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها حضور داشتند.

در پایان این رقابتها تهران با 506 مدال به مقام قهرمانی دست یافت و استان های فارس و اصفهان به ترتیب با 261 و 221 مدال دوم و سوم شدند.

بر اساس اعلام دبیر دومین المپیاد ایرانیان 13 ورزشکار برتر این دوره از رقابتها عبارتند از :

1- میثاق میثاقی از کرج در رشته اسکیت

2- محمد براش از تهران در رشته دوچرخه سواری

3- بهادر مولایی از مازندران در رشته وزنه برداری

4- بهداد سلیمی از مازندران در رشته وزنه برداری

5- زهرا هاشمی از تهران در رشته تیراندازی

6- مهردخت اکبری از تهران در رشته شنا

7-مائده مهام از تهران در رشته شنا

8- مائده حیدرپور از اصفهان در رشته شنا

9- سینا حسینی از اصفهان در رشته شنا

10- فرانک آزیت هاک از اصفهان در رشته شنا

11- پیمانه عمرو از اصفهان در رشته شنا

12- مهدی صابری از اصفهان در رشته دو ومیدانی

13- حسین کیهانی از کرمانشاه در رشته دو ومیدانی

همچنین پدیده مسابقات دومین المپیاد ورزشی ایرانیان به این شرح معرفی شدند :

1- احمد رضا جلالی از فارس در رشته شنا

2- سهیل آشتیانی از تهران در رشته شنا

3- آرش قبادی از مازندران در رشته شنا

4- امیر حسین کلبادی نژاد از مازندران در رشته تیراندازی

بر اساس اعلام حسن میرزا آقابیک به هریک ازهیئت های عالی و خیلی خوب المپیاد به ترتیب مبلغ 2 و 5/1 میلیون تومان، روسای هیئت های عالی 500 هزار تومان و ورزشکاران قهرمان و رکوردشکنان دومین المپیاد ورزشی ایرانیان هرکدام یک سکه تمام بهارآزادی اهداء خواهد شد.