۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۲۱

معرفی13 ورزشکار برتر /

تقدیر از بهترین های دومین المپیاد ایرانیان/ اعلام اسامی پدیده ها

مراسم تقدیر از بهترین های دومین المپیاد ورزشی ایرانیان امشب با حضور محمد علی آبادی در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ، روسای فدراسیونها و هیئت های ورزشی سراسر کشور ، پیشکسوتان و ورزشکاران رشته های مختلف برگزار خواهد شد، ابتدا حسن میرزا آقابیک دبیر اجرایی دومین المپیاد ایرانیان گزارشی از برگزاری این دوره از مسابقات را ارائه خواهد کرد و سپس محمد علی آبادی پیرامون تاثیر المپیاد ورزشی ایرانیان در پویایی و تحول ورزش کشور به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت .

در این مراسم از 30 استان و روسای 150 هیئت ورزشی ، روسای فدراسیونها ، قهرمان قهرمانان و ورزشکاران رکورد شکن و پدیده های دومین المپیاد ایرانیان تقدیر خواهد شد.

دومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان 10 تیرماه تا 15 مردادماه سال جاری در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و امید در قالب 87 رشته آقایان و 57 رشته بانوان برگزار شد و در مجموع 48 هزار ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها حضور داشتند.

در پایان این رقابتها تهران با 506 مدال به مقام قهرمانی دست یافت و استان های فارس و اصفهان به ترتیب با 261 و 221 مدال دوم و سوم شدند.

بر اساس اعلام دبیر دومین المپیاد ایرانیان 13 ورزشکار برتر این دوره از رقابتها عبارتند از :
1- میثاق میثاقی از کرج در رشته اسکیت
2- محمد براش از تهران در رشته دوچرخه سواری
3- بهادر مولایی از مازندران در رشته وزنه برداری
4- بهداد سلیمی از مازندران در رشته وزنه برداری
5- زهرا هاشمی از تهران در رشته تیراندازی
6- مهردخت اکبری از تهران در رشته شنا
7-مائده مهام از تهران در رشته شنا
8- مائده حیدرپور از اصفهان در رشته شنا
9- سینا حسینی از اصفهان در رشته شنا
10-  فرانک آزیت هاک از اصفهان در رشته شنا
11- پیمانه عمرو از اصفهان در رشته شنا
12- مهدی صابری از اصفهان در رشته دو ومیدانی
13- حسین کیهانی از کرمانشاه در رشته دو ومیدانی

همچنین پدیده مسابقات دومین المپیاد ورزشی ایرانیان به این شرح معرفی شدند :
1- احمد رضا جلالی از فارس در رشته شنا
2- سهیل آشتیانی از تهران در رشته شنا
3- آرش قبادی از مازندران در رشته شنا
4- امیر حسین کلبادی نژاد از مازندران در رشته تیراندازی

بر اساس اعلام حسن میرزا آقابیک به هریک ازهیئت های عالی و خیلی خوب المپیاد به ترتیب مبلغ 2 و 5/1 میلیون تومان، روسای هیئت های عالی 500 هزار تومان و ورزشکاران قهرمان و رکوردشکنان دومین المپیاد ورزشی ایرانیان هرکدام یک سکه تمام بهارآزادی  اهداء خواهد شد.

