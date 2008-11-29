رایزنی شیبانی و نبیه بری درباره روابط لبنان و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، در این دیدار که در منطقه "عین التینه" بیروت برگزار شد؛ نبیه بری و محمد رضا شیبانی درباره اوضاع لبنان و منطقه و همچنین روابط دوجانبه و راههای تقویت آن گفتگو کردند.



شیبانی قرار است دوشنبه این هفته با شیخ عبدالامیر قبلان نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان دیدار کند.

خاطرنشان می شود هفته گذشته میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان، اولین سفر رسمی خود را به جمهوری اسلامی ایران انجام داد و با مقامهای بلندپایه کشورمان از جمله مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری دیدار کرد.



همچنین قیس عبدالکریم رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس قانونگذاری فلسطین و علی فیصل و محمد خلیل از اعضای دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین با رئیس پارلمان لبنان دیدار کردند.



عبدالکریم در این دیدار با تقدیر از حمایتهای همیشگی لبنان از ملت فلسطین با توجه به حضور شمار زیادی از آوارگان فلسطینی در این کشور تاکید کرد: امنیت لبنان، امنیت ملت فلسطین و اردوگاههای آن است.