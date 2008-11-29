۹ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۳

کرج نایب قهرمان مسابقات ایروبیک کشور شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ایروبیک شهرستان کرج از نایب قهرمانی تیم ایروبیک کرج در مسابقات کشوری خبر داد.

مهران رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در این دوره از مسابقات تیم تهران، کرج و شیراز به ترتیب مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.

وی افزود: در این مسابقات که در سالن ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شده بود بیش از 100 ورزشکار در قالب 12 تیم از استان های مختلف کشور در مسابقات حرفه ای " پارکو" به رقابت با یکدیگر پرداختند.

این مسئول عنوان کرد: ایمان صادقی، ساسان قسمتی، محمدرضا کمالی صدر، رضا حیدرپور، امیرحسین محمدی حاجی، احسان کهن خاکی، امیرحسین علی نژادیان و عادل توکلی اعضای تیم کرج را با مربیگری محسن اسماعیل زاده تشکیل داده بودند.

