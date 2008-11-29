دو پاسگاه در کرج افتتاح شد

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: باتوجه به آلودگی های اجتماعی که در محدوده مالک اشتر و شهید ایرانی وجود دارد دو پاسگاه در این محدوده راه اندازی شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر 28 پایگاه نیروی انتظامی در شهرستان کرج فعال است که با توجه به شرایط اجتماعی موجود و وجود چهار زندان در این شهرستان و نیاز بیشتر به پایگاه ها و پاسگاه های اجتماعی در آینده نزدیک تعداد این پاسگاه ها افزایش خواهد داشت.

وی از مردم خواست تا مشکلات خود را در روزهای دوشنبه هر هفته به طور مستقیم با فرماندهی انتظامی کرج در میان گذاشته و یا با شماره تلفن 110 تمامی مشکلات و مسائل امنیتی و انتظامی را در میان بگذارند.

سرهنگ اصلانی ادامه داد: پلیس شهرستان کرج در بسیاری از طرح های ویژه خود از توانایی پلیس استان تهران که در کرج مستقر است استفاده می کند و این حمایت ها تاکنون باعث پیشرفت بسیار مطلوب نیروی انتظامی کرج در اجرای طرح ها شده است.