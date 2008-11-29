هماهنگی لازم برای انتقال زائران ایرانی در ایام تشریق انجام شده است

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر به مکه مکرمه ، مسئول حمل و نقل ستاد مکه با اعلام خبر مذکورگفت: در گفتگوهای به عمل آمده با کشور میزبان مواردی لحاظ شده تا با انجام عملیات عمرانی در راه سازی در زیر پل منا حوادث تلخ گذشته تکرار نشود.

غلامرضا رضایی همچنین با اشاره به تبادل نظر و هماهنگی های به عمل آمده با پلیس راهنمایی و رانندگی عربستان سعودی "طریق هشتم" را مسیر ورود کاروان های ایرانی به شهر خواند و به کاروانها توصیه کرد اگر خودروهایشان تا پیش از ساعت یک بامداد به مقصد برسند می توانند مسافرانشان را در جوار چادرهایشان پیاده کنند در غیر این صورت خودروها در پارکینگ ها زائران را پیاده می کنند.

رضایی همچنین زمان تحویل سرویس حمل و نقل به شهر برای کاروانها را به ازای هر مینی بوس 5/2 دقیقه دانست و گفت: با توجه به تعداد زائران و زمان تحویل خودروها به هر کاروان، میزان معطلی هر خودرو به طور متوسط 20 دقیقه خواهد بود.

این مسئول بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه با اشاره به مشکل محدودیت شرعی در " منا " اعلام کرد اگر چه در " منا " امکان توسعه و اجازه فضای بیشتر را نداریم اما این مسئله در عرفات نیست و مشکل اسکان وجود ندارد.