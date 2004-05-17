رضا روحاني قطعات موسيقي اجرا مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"،"رضا روحاني" نوازنده پيانو در روز اول خردادماه در سالن اصلي بنياد آفرينش هاي نياوران به اجراي قطعاتي براي پيانو مي پردازد كه از جمله آنها مي توان به "سلطان قلب ها"،"قايق كاغذي"و "دوستي آسمان" اشاره كرد.

گفتني است كه روحاني سال گذشته نيز براي اجراي قطعات به ايران آمده بود. وي سبك خاص و نويني را در نوازندگي پيانو دنبال مي كند و آهنگسازي قطعاتش را خود عهده دار است.