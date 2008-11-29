  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ آذر ۱۳۸۷، ۲۰:۵۱

هفته پانزدهم بوندس لیگا/

پیروزی بزرگ بایرن مونیخ در "بای آره‌نا"/ نیمکت نشینی مهدوی‌کیا

پیروزی بزرگ بایرن مونیخ در "بای آره‌نا"/ نیمکت نشینی مهدوی‌کیا

هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان امشب با پیروزی قاطع تیم بایرن مونیخ در دیدار مقابل بایرلورکوزن پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب پنج بازی برگزار شد که با پیروزی تیم‌های بایرن مونیخ، انرگی کوتبوس، هانوفر، هوفنهایم و وردربرمن همراه بود.

در حساس‌ترین بازی امشب دو تیم بایرن مونیخ و بایرلورکوزن در حضور بیش از 19 هزار تماشاگر ورزشگاه "بای آره‌نا" مقابل هم صف‌آرایی کردند که تقابل آنها در پایان 90 دقیقه تلاش با برتری 2 برصفر شاگردان یورگن کلینزمان همراه شد. برای بایرن مونیخ در این بازی حساس لوکا تونی (59) و میروسلاو کلوزه (82) گلزنی کردند تا این تیم با 31 امتیاز به رده دوم جدول رده‌بندی بوندس‌لیگا صعود کند.

در شبی که تیم صدرنشین هوفنهایم در خانه با 3 گل آرمینابیله فلد را شکست داد، تیم وردربرمن در "وزراشتادیون" جشنواره گل به راه انداخت و با پنج گل اینتراخت فرانکفورت را در هم کوبید. برای وردربرمن در مصاف با اینتراخت، کلودیو پیزارو (11، 20 و 63) دیه‌گو (44 - پنالتی)، آرون هانت (75) گلزنی کردند. مهدی مهدوی کیا در این بازی 90 دقیقه روی نیمکت اینتراخت نشسته بود و فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد.

نتایج دیدارهای امشب مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان به شرح زیر است:
* بایرلورکوزن صفر - بایرن مونیخ 2
گل‌ها: لوکا تونی (59) و میروسلاو کلوزه (82)

* مونشن گلادباخ یک - انرگی کوتبوس 3
گل‌ها: استیو جوهوری (59) برای مونشن گلادباخ و مایکل بردلی (18 - گل به خودی)، دنیس سورنسن (51) و جولا (85) برای انرگی کوتبوس

* هانوفر3 - کارلسروهه 2
گل‌ها: میک هانکه (12 و 18) و مایکل فورسل (44) برای هانوفر و آنتونیو داسیلوا (48) و استیندل (87) کارلسروهه

* هوفنهایم 3 - آرمنیا بیله‌فلد صفر
گل‌ها: وداد ایبسوویچ (5)، کارلوس ادواردو (11) و کوپادو (88)

* وردربرمن 5 - اینتراخت فرانکفورت صفر
گل‌ها: کلودیو پیزارو (11، 20 و 63) دیه‌گو (44 - پنالتی)، آرون هانت (75)

- فردا (یکشنبه)  در روز پایانی از هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های آلمان سه بازی طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* بروسیا دورتموند - ولفسبورگ
* اشتوتگارت - شالکه 04
* بوخوم - هامبورگ

جدول رده بندی:
1- هوفنهایم 34 امتیاز
2- بایرن مونیخ 31 امتیاز
3- هرتابرلین 30 امتیاز
4- بایرلورکوزن 28 امتیاز
----------------------------------------
16- مونشن گلادباخ 11 امتیاز
17- بوخوم 10 امتیاز، تفاضل گل 6- (یک بازی کمتر)
18- کارلسروهه 10 امتیاز- تفاضل گل 14-

کد مطلب 792093

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها