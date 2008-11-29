به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته پانزدهم مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب پنج بازی برگزار شد که با پیروزی تیمهای بایرن مونیخ، انرگی کوتبوس، هانوفر، هوفنهایم و وردربرمن همراه بود.
در حساسترین بازی امشب دو تیم بایرن مونیخ و بایرلورکوزن در حضور بیش از 19 هزار تماشاگر ورزشگاه "بای آرهنا" مقابل هم صفآرایی کردند که تقابل آنها در پایان 90 دقیقه تلاش با برتری 2 برصفر شاگردان یورگن کلینزمان همراه شد. برای بایرن مونیخ در این بازی حساس لوکا تونی (59) و میروسلاو کلوزه (82) گلزنی کردند تا این تیم با 31 امتیاز به رده دوم جدول ردهبندی بوندسلیگا صعود کند.
در شبی که تیم صدرنشین هوفنهایم در خانه با 3 گل آرمینابیله فلد را شکست داد، تیم وردربرمن در "وزراشتادیون" جشنواره گل به راه انداخت و با پنج گل اینتراخت فرانکفورت را در هم کوبید. برای وردربرمن در مصاف با اینتراخت، کلودیو پیزارو (11، 20 و 63) دیهگو (44 - پنالتی)، آرون هانت (75) گلزنی کردند. مهدی مهدوی کیا در این بازی 90 دقیقه روی نیمکت اینتراخت نشسته بود و فرصت حضور در میدان را پیدا نکرد.
نتایج دیدارهای امشب مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان به شرح زیر است:
* بایرلورکوزن صفر - بایرن مونیخ 2
گلها: لوکا تونی (59) و میروسلاو کلوزه (82)
* مونشن گلادباخ یک - انرگی کوتبوس 3
گلها: استیو جوهوری (59) برای مونشن گلادباخ و مایکل بردلی (18 - گل به خودی)، دنیس سورنسن (51) و جولا (85) برای انرگی کوتبوس
* هانوفر3 - کارلسروهه 2
گلها: میک هانکه (12 و 18) و مایکل فورسل (44) برای هانوفر و آنتونیو داسیلوا (48) و استیندل (87) کارلسروهه
* هوفنهایم 3 - آرمنیا بیلهفلد صفر
گلها: وداد ایبسوویچ (5)، کارلوس ادواردو (11) و کوپادو (88)
* وردربرمن 5 - اینتراخت فرانکفورت صفر
گلها: کلودیو پیزارو (11، 20 و 63) دیهگو (44 - پنالتی)، آرون هانت (75)
- فردا (یکشنبه) در روز پایانی از هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای آلمان سه بازی طبق برنامه زیر برگزار می شود:
* بروسیا دورتموند - ولفسبورگ
* اشتوتگارت - شالکه 04
* بوخوم - هامبورگ
جدول رده بندی:
1- هوفنهایم 34 امتیاز
2- بایرن مونیخ 31 امتیاز
3- هرتابرلین 30 امتیاز
4- بایرلورکوزن 28 امتیاز
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16- مونشن گلادباخ 11 امتیاز
17- بوخوم 10 امتیاز، تفاضل گل 6- (یک بازی کمتر)
18- کارلسروهه 10 امتیاز- تفاضل گل 14-
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