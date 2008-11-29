۹ آذر ۱۳۸۷، ۲۰:۵۳

احمدی نژاد دردیدار عمرالبشیر:

مقاومت در برابر زیاده خواهی دشمنان اسلام ضروری است

رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که مخالفان اسلام نمی خواهند کشورهای اسلامی قدرتمند و پیشرفته باشند، بر ضرورت مقاومت در برابر زیاده خواهی دشمنان اسلام تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد عصر امروز در حاشیه اجلاس بین المللی "تامین مالی برای توسعه" در قطر در دیدار عمر البشیر رئیس جمهور سودان با اشاره به این که در مبارزه با ظلم کسی پیروز است که برای خدا صبر و مقاومت کند، اظهار داشت: نشانه های نصرت الهی نمایان است و مستکبرین در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی و حتی از لحاظ قدرت نظامی در حال فروپاشی هستند.

وی همچنین در این دیدار روابط دو جانبه و مسائل جهان اسلام را با همتای سودانی خود مورد تبادل نظر قرار داد.

عمرالبشیر رئیس جمهور سودان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از افزایش همکاری های دو کشور گفت: تقویت مناسبات با ایران را یک ضرورت در سطح روابط بین الملل می دانم .

وی با اشاره به مسائل منطقه و جهان اسلام خاطر نشان کرد: گویا جهان فراموش کرده که مسائل مهمی چون فلسطین، افغانستان و سومالی وجود دارد و ما به مواضع جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق ملت ها ارج می نهیم. 

رئیس جمهور سودان گفت: دشمنان ضعیف تر از آن هستند که بتوانند علیه ما کاری بکنند و نشانه های شکست و اضمحلال آنان نمایان شده است .

