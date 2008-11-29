  1. سیاست
  2. سایر
۹ آذر ۱۳۸۷، ۲۱:۲۰

دقایقی پیش؛

رئیس جمهور به ایران بازگشت

رئیس جمهور به ایران بازگشت

دکتر محمود احمدی نژاد که صبح امروز به منظور شرکت در اجلاس بین المللی تامین مالی برای توسعه عازم قطر شده بود دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  دکتر محمود احمدی نژاد که برای ایراد سخنرانی در اجلاس بین المللی تامین مالی برای توسعه صبح امروز عازم قطر شده بود پس از ایراد سخنرانی درباره راهکارهای پیشگیری از بحران اقتصادی جهانی و ارائه پیشنهاداتی برای دستیابی به اقتصادی پویا و شکوفا در جهان دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

رئیس جمهور در این اجلاس با روسای جمهور چند کشور جهان از جمله آفریقای مرکزی، کومور، سودان و همچنین امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی دیدار و گفتگو کرد.

بنابراین گزارش روسای جمهور و شخصیت های برجسته 60 کشور جهان که در اجلاس بین المللی تامین مالی برای توسعه حضور داشتند به ایراد نظرات و دیدگاههای خود درباره بحران اقتصادی جهان پرداختند.

کد خبر 792100

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها