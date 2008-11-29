رئیس جمهور به ایران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که برای ایراد سخنرانی در اجلاس بین المللی تامین مالی برای توسعه صبح امروز عازم قطر شده بود پس از ایراد سخنرانی درباره راهکارهای پیشگیری از بحران اقتصادی جهانی و ارائه پیشنهاداتی برای دستیابی به اقتصادی پویا و شکوفا در جهان دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

رئیس جمهور در این اجلاس با روسای جمهور چند کشور جهان از جمله آفریقای مرکزی، کومور، سودان و همچنین امیر قطر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی دیدار و گفتگو کرد.

بنابراین گزارش روسای جمهور و شخصیت های برجسته 60 کشور جهان که در اجلاس بین المللی تامین مالی برای توسعه حضور داشتند به ایراد نظرات و دیدگاههای خود درباره بحران اقتصادی جهان پرداختند.