صنایع معدنی لرستان ؛ پشت خط شکوفایی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد،استان لرستان یکی از مناطق مستعد صنعتی است. موقعیت استراتژیکی این استان، وجود مواد اولیه، نیروی کار جوان و جویای کار و عوامل زیربنایی مناسب موقعیت مناسبی را برای توسعه بخش صنعت این استان فراهم آورده است.

وجود کارخانه های شاخصی چون سیمان دورود، کاشی سامان و جم، نساجی بروجرد، شیشه لرستان، داروسازی، ماشین سازی، آجر ماسه آهکی، کارخانه تولید داروهای دامی، شیر پاستوریزه، زاگرس خودر، فروآلیاژ ازنا، فولاد ازنا و دهها کارگاه دیگر و همچنین وجود بیش از 400 واحد سنگ بری و 20 واحد سنگ کوبی موجب شده که این استان از نظر منطقه ای وملی، تولید شاخص و مناسبی داشته باشد.

در بخش قابلیت های معدنی نیز لرستان با داشتن بیش از 85 معدن فعال، حدود چهار میلیارد تن ذخایر پیش بینی شده و دو میلیون و 200 هزار تن ذخایر قطعی قابل استحصال یکی از غنی ترین استان های کشور از لحاظ دارا بودن انواع سنگ های معدنی است.

بیشتر معادن استان به سنگ های نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگ های تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 22 درصد تولیدات کشور و 3 درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه حدود سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.

ارزش افزوده، محمل بی توجهی صادرات در لرستان

یکی از عواملی که موجب ناشناخته ماندن برخی محصولات معدنی لرستان از جمله سنگ شده، این است که لرستان علی رغم داشتن منابع غنی سنگ، این محصول را به صورت خام وارد بازارهای داخلی و جهانی می کند و همواره از ارزش افزوده این محصول خود را بی نصیب گذاشته است.

صادرات سنگ خام موید این نکته است که صادر کنندگان در این زمینه رسالتی برای خود قائل نیستند و بیبشتر به دنبال بازارهای سهل الوصول هستند تا با تلاش کمتر و صد البته سود کمتر کار را در مدت زمان اندکی به نتیجه برسانند و این امر در برخی موارد موجب می شود که برخی از محصولات علیرغم اینکه از کشور صادر می شوند ولی پس از فرآوری در دیگر کشورها به عنوان محصول وارداتی به بازارهای داخلی عرضه می شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، با بیان اینکه این استان با توجه به اینکه از هر حیث زمینه توسعه پایدار را دارد همواره به عنوان کشوری کوچک قلمداد می شود، اظهار داشت: لرستان استانی است که بالفعل امکان توسعه همه جانبه را دارد ولی این استعداد هنوز بالقوه نشده و دلیل این امر نبود استراتژی خوب در این زمینه است که در سالهای اخیر فعالیت های خوبی آغاز شده است.

حجت الله بیرانوند یکی از بلاهایی که به عنوان موانع توسعه صادرات غیر نفتی مطرح می شود را عدم توجه به نیاز بازارهای جهانی دانست و بیان داشت: در کشورهایی که نگاهشان درون گرا است رشد اقتصادی در حد 2.5 درصد مانده است ولی در کشورهای برونگرا این رشد به بیش از هشت درصد می رسد.

وی با تاکید بر اینکه باید در زمینه صادرات بحث ارزش افزوده مد نظر قرار گرفته شود، عنوان کرد: در سال گذشته علیرغم همه حمایت های صورت گرفته توسط وزارت بازرگانی و اجرای برنامه راهبردی تجارت خارجی بر اساسی ویژگیها و پتانسیل های منطقه میزان صادرات در این استان به 33 میلیون و 500 هزار دلار رسید که باید تلاش مضاعفی صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان همچنین به قابلیتهای بخش معادن لرستان اشاره کرد و خاطر نشان کرد: بر اساس برآوردهای کارشناسان لرستان قابلیت صادرات سالانه 500 میلیون دلار سنگ را به خارج از کشور دارد که این امر ضرورت توجه به این صنعت مهم و صنایع فرآوری آن را روشن تر می سازد.

بازاریابی و اطلاع رسانی، حلقه مفقوده توسعه صنعتی در لرستان

از دیگر مواردی که منجر به ناشناخته ماندن قابلیت های لرستان در این عرصه شده است می توان به عدم انجام بازاریابی های موثر و مستمر برای توان تولیدی داخل و عدم اطلاع رسانی کافی و شفاف در این رابطه اشاره کرد.

یک کارشناس صنایع معدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به قابلیتهای ناشناخته معادن لرستان، بیان داشت: لرستان با دارا بودن معادن سنگ چینی، گرانیت، سنگ های ساختمانی و معادن غیرفلزی تالک یکی از استان های مستعد در زمینه سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع مرتبط با آن است.

زهیر حیدری نژاد با تاکید بر اینکه استان لرستان بزرگترین ذخایر معدنی تالک را دارا است، افزود: با توجه به اینکه استخراج تالک در ایران قدمت چندانی ندارد اولین معدن تالکی که گواهی کشف گرفت مربوط به لرستان بود.

وی کاربرد این ذخایر را در صنایع کاشی و چینی، پلاستیک سازی، صنایع بهداشتی و دارویی، صنایع کاغذ، صنایع عایق نسوز و عایق الکتریکی عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر کشور سالانه به بیش از 5 هزار تن تالک نیاز دارد.

صادرات "تالک" در لرستان مهجور مانده است

این کارشناس با بیان اینکه امروز در دنیا با توجه به کمبود عرضه این ماده معدنی قیمت آن روز به روز در حال افزایش است، یادآور شد: متاسفانه تاکنون هیچگونه صادراتی در این زمینه صورت نگرفته است که این امر جای بازنگری دارد.

حیدری نژاد مواد معدنی لرستان را از جمله کانیهای مرغوب دنیا عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد: با حضور موثر سرمایه گذاران بتوان نسبت به ایجاد صنایع فرآوری در این بخش با صادرات محصولات معدنی لرستان ثروت و اشتغال را برای این استان و کشور به ارمغان آورد.

کمکها و حمایت های بخش دولتی نیز می تواند در استانهایی که مورد استقبال سرمایه گذاران در حد مطلوب قرار نمی گیرند مورد توجه باشد به طوری که تسهیلات ارائه شده در این بخش به خوبی می تواند زمینه جذب سرمایه گذاران را نیز فراهم کند.

معاون وزیر: تسهیلات ارزی برای خرید ماشین آلات معدن اختصاص می یابد

معاون معادن و صنایع فلزی وزیر صنایع و معادن در حاشیه سفر استانی هیئت دولت به لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: لرستان برای سرمایه گذاری در بخش صنعت از پتانسیل های بالایی برخوردار است.

محمد مسعود سمیعی نژاد افزود: این استان به خصوص در بخش آب و انرژی می تواند برای صنایع انرژی بر و صنایع مرتبط با آب مثل فولاد و سیمان قابلیت سرمایه گذاری داشته باشد.

بهترین سنگ های ساختمانی ایران در لرستان تولید می شود معاون وزیر صنایع

وی با بیان اینکه در بخش معادن نیز بهترین سنگ های ساختمانی ایران در لرستان تولید می شود، بیان داشت: در این زمینه تاکنون فعالیت های خوبی صورت گرفته ولی می توان میزان سرمایه گذاری در این بخش را افزایش داد.

معاون معادن و صنایع فلزی وزیر صنایع و معادن یادآور شد: کلیه معدنچی هایی می توانند با مراجعه به بخش معدن سازمان صنایع و معادن استان خود از تسهیلات وزارت صنایع و معادن با سود 9 درصد به صورت 60 نژاد از دیگر فعالیت های دولت نهم در حمایت از صنایع معدنی را استفاده از تسهیلات ارزی برای خرید بخشی از ماشین آلات دانست و ابراز امیدواری کرد: با تصویب این تسهیلات در طول دولت نهم رونق خوبی به بخش معدن داده شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت نهم در مسائل زیربنایی بخش معدن سرمایه گذاری ها مطلوبی صورت داده است، خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در حال حاضر در شهرستان الیگودرز لرستان امکانات زیرساختی برای معادن با هزینه دولت در حال اجرا است به طوری که در سالجاری برای این امر 27 میلیارد ریال سرمایه در نظر گرفته شده است.

این مسئول همچنین با تاکید بر اینکه در بخش صنایع فولاد لرستان نیز سرمایه گذاری های خوبی صورت گرفته است، عنوان کرد: همچنین در بخش صنایع معدنی به دلیل خاک صنعتی مطلوب لرستان صنایع کاشی و سرامیک در حال شکل گیری است.

یکی از نکاتی که شاید بتوان گفت از جمله مهم ترین مواردی است که در سفر هیئت دولت مورد توجه قرار گرفت بحث ایجاد پایانه های صادراتی سنگ استان توسط بخش غیردولتی از محل اعتبارات یارانه صادراتی است.

با توجه به اینکه موقعیت جغرافیایی لرستان و عدم شهر بندری در این استان موجب شده است دستیابی به نزدیکترین اسکله (بندر خرمشهر) از طریق راه‌آهن سراسری شمال ـ جنوب و یا شاهراه اصلی اصفهان ـ خوزستان میسر شود لزوم احداث اینگونه پایانه های صادراتی بیشتر روشن می شود.

به هر حال طرح دیدگاههای مختلف و بررسی ابعاد متفاوت قابلیت های صنایع معدنی در لرستان در این گزارش هر کدام نشان از توانمندی دارد که شاید تاکنون به گوش هیچ کسی نخورده و ناآشنا به نظر آید. ولی لرستان، این سرزمین بکر و مستعد امروز نیازمند تزریق اعتبارات و سرمایه ای است تا با تکیه بر پتانسیل های خود راه توسعه را در پیش بگیرد.