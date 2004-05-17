سه فلسطيني در نزديك غزه به شهادت رسيدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، به گزرش منابع امنيتي اجساد سه مبارز فلسطيني كه در درگيريهاي شبانه در نزديكي غزه به شهادت رسيدند امروز به مقامات فلسطيني تحويل داده شدند.
با شهادت اين سه فلسطيني آمار شهداي انتفاضه از سال 2000 به 3037 شهيد رسيد.
گفتني است كه با برداشته شدن منع تخريب خانه هاي فلسطينيان از سوي دادگاه رژيم صهيونيستي امروز در سومين روز پياپي بالگردهاي آپاچي رژيم صهيونيستي شهر رفح را هدف موشكهاي خود قرار دادند.
نظاميان رژيم صهيونيستي سه فلسطيني را در نزديكي شهر غزه به شهادت رساندند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، به گزرش منابع امنيتي اجساد سه مبارز فلسطيني كه در درگيريهاي شبانه در نزديكي غزه به شهادت رسيدند امروز به مقامات فلسطيني تحويل داده شدند.
کد مطلب 79212
نظر شما