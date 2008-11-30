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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۹:۰۲

مرحله سوم اردوی استعدادیابی فدراسیون بدمینتون در زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون بدمینتون از برگزاری مرحله سوم اردوی استعدادیابی در زنجان خبر داد.

محمود انصاری  به خبرنگار مهر گفت: اردوی استعدادیابی به مدت  دو روز و با حضور 26 بازیکن از 12 استان در سالن آکادمی بین المللی بدمینتون زنجان برگزار شد.

وی افزود: در اردوی مذکور که در دو رده سنی نوجوانان و جوانان به انجام رسید، 26 بازیکن دعوت شده از استان‌های تهران، گیلان، زنجان، مازندران، اصفهان، فارس، کردستان، کرمانشاه، گلستان، قم، قزوین و لرستان حضور داشتند.

انصاری ادامه داد: در پایان مرحله سوم این اردو تعداد هشت بازیکن به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

وی افزود: علیرضا فغفوری در رده سنی نوجوانان و محمد امین هاشمی در رده سنی جوانان، دو ورزشکار زنجانی حاضر در جمع هشت نفر انتخاب شده هستند.

کد مطلب 792126

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