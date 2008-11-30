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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۷

کارگاه کاربرد میکروسکوپ الکترونی در تصویربرداری از نانوذرات برگزار می‌شود

کارگاه کاربرد میکروسکوپ الکترونی در تصویربرداری از نانوذرات برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی ”کاربرد میکروسکوپ الکترونی در تصویربرداری از نانوذرات و پوششهای ریزساختار“ 17 آذر ماه توسط پژوهشکده صنایع رنگ و با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌ نانو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره در خصوص مباحثی چون آشنایی با اصول Electron Optics و Electron Microscopy، آشنایی عمومی با دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، آموزش تخصصی و عملی دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل LEO1455VP و آموزش عملی آماده سازی نمونه و تصویربرداری با بزرگ نمایی و قدرت تفکیک بالا بحث و بررسی می شود. 
 
طبق این گزارش پس از پایان دوره برای شرکت کنندگان گواهینامه صادر می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده صنایع رنگ به نشانی www.icrc.ac.ir مراجعه کنند. 

کد مطلب 792133

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