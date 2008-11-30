7500 هکتار از اراضی گلستان به زیر کشت ماش رفته است

مهدی محمدرضا پور در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این مقدار سه هزار و 500 هکتار به زیرکشت ماش خوراکی رفته است و به عنوان کشت دوم ترویج شده است.

وی اظهار داشت: سالانه حجم وسیعی از اراضی شالیزاری به دلیل عملیات خاک ورزی سنگین تخریب می شود و این امر موجب روی آوردن کشاورزان به کودهای شیمیایی می شود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجاییکه حجم قابل توجهی از عناصر خاک براثر مرور زمان از بین می رود از اینرو اجرای طرحهای مزیت داری مانند تولید کود سبز از طریق کشت زراعتهایی مانند شبدر، خلر، یونجه و ماش باید ترویج یابد.

به گفته محمدرضا پور، اصلاح ساختمان فیزیکی خاک، تناوب زراعی مطلوب که نقش مهمی در کنترل آفات بیماریها دارد، تولید حجم قابل توجهی از عناصر غذایی طبیعی خاک، جلوگیری از شور شدن اراضی شالیزاری از جمله مزیتهای تروج زراعتهایی مانند تولید ماش است.

کارشناس برنج و حبوبات مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: حاصلخیز شدن بافت خاک و بالابردن راندمان مصرف آب و تهیه علوفه غنی شده از دیگر اهداف این طرح است تا کود سبز و دامی جایگزین کودهای شیمیایی شود.

استان گلستان بیش از 550 هزار هکتار اراضی زراعی، باغی و شالیزاری دارد.