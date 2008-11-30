اولین اجلاس کمیته مشترک فنی حمل و نقل میان ایران و سوریه برگزار می شود

محمد رضا عطرچیان در گفتگو با مهر گفت: اولین اجلاس کمیته فنی مشترک حمل و نقل جاده ای ایران و سوریه در روزهای 12 تا 14 آذرماه جاری در تهران برگزار می شود.

مدیر کل ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور افزود: در این اجلاس که در سطح مدیران کل حمل و نقل جاده ای دو کشور برگزار می شود، توسعه همکاریهای حمل و نقلی جاده ای میان دو کشور و مشکلات حمل و نقل کالا و مسافر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: آخرین وضعیت موافقتنامه حمل و نقل جاده ای، همکاری در چارچوب کریدور شمال-جنوب و راه اندازی کریدور شرق-غرب از دیگر مواردی است که در مذاکره با طرف سوری بررسی خواهد شد.

عطرچیان ابراز داشت: پیش بینی می شود برگزاری این جلسه منجر به رفع موانع موجود در حمل و نقل کالا و مسافر میان دو کشور شود و زمینه تردد اتوبوسهای مسافری ایران در این کشور و همچنین کامیونهای حامل بار تسهیل گردد.