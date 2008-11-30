راه اندازی سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونیها در خوزستان

مهدی قطبی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز تحقق دولت الکترونیک را از جمله اهداف این طرح اعلام کرد و افزود: از این پس افرادی که قصد تشکیل شرکت های تعاونی دارند، می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی http://ei.icm.ir فرم های اولیه تشکیل شرکت تعاونی را تکمیل و پس از اخذ کد رهگیری نسبت به انجام سایر مراحل اقدام کنند.
وی همچنین تسریع در امور تشکیل تعاونیها، کم شدن مراجعه ارباب رجوع به اداره های تعاون استان، به روز رسانی آمار و اطلاعات و برنامه ریزی مناسب برای تعاونی ها را از جمله دیگر اهداف این طرح برشمرد .
وی همچنین در بخشی دیگر از صحبتهایش افزود: عملیات آماده سازی زمین در شهر جدید شیرین شهر اهواز حداکثر تا نیمه نخست آذرماه آغاز میشود و به افرادی که در طرح مسکن مهر شهرستان اهواز ثبتنام کردهاند و هزینه آماده سازی زمین را به حساب تعاونی خود واریز کردهاند پس از انجام عملیات آماده سازی، زمین واگذار میشود.
قطبی زاده تصریح کرد: آماده سازی طرحهای مسکن مهر در سایر شهرستانهای استان انجام شده و در شهرستان های شوشتر و بهبهان زمینها قابل واگذاری است.
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