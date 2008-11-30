رفع مشکلات بودجه ای گمرک

اردشیر محمدی در گفتگو با مهر ارائه بهترین خدمات به مشتریان توسط گمرک را در گرو رفع مشکلات بودجه ای این سازمان دانست و تصریح کرد: افزایش سرعت انجام امور گمرکی، ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مراجعه کنندگان نیازمند بودجه است.

رئیس کل گمرک ایران تجهیز گمرکات کشور به سیستم های پیشرفته و به روز کردن سیستمهای این سازمان را نیازمند تامین بودجه توسط این دستگاه دانست و گفت: باید برای افزایش نقش و جایگاه گمرک ایران در تجارت بین المللی تلاش کرد.

وی گفت: اگر مشکلات بودجه ای این سازمان مرتفع شود، به طور قطع گمرک کشور می تواند بهترین خدمات با سرعت، دقت و کیفیت را به مشتریان ارائه دهد و به جایگاه مناسب دست یابد.

محمدی با اشاره به مشکلاتی که برای اجرای برخی از برنامه ها به دلیل کمبود بودجه در گمرک به وجود می آید، گفت: این در حالی است که برخی از برنامه های گمرک که نیاز به اعتبار خاصی نداشته اند، اجرایی شده است.

وی بر پیگیری و اجرای برنامه طرح تحول در گمرک تاکید کرد و گفت: این برنامه با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران کارکنان گمرک را مرزبانان اقتصادی کشور دانست و افزود: باید شرایط مناسب برای انجام وظیفه این مزربانان فراهم شود.