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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۰:۳۹

محمدی خواستار شد؛

رفع مشکلات بودجه ای گمرک

رفع مشکلات بودجه ای گمرک

رئیس کل گمرک ایران ارائه خدمات مناسب به مشتریان، افزایش سرعت انجام امور گمرکی و تجهیز گمرکات کشور به سیستمهای پیشرفته را نیازمند تامین بودجه لازم برای این دستگاه دانست.

اردشیر محمدی در گفتگو با مهر ارائه بهترین خدمات به مشتریان توسط گمرک را در گرو رفع مشکلات بودجه ای این سازمان دانست و تصریح کرد: افزایش سرعت انجام امور گمرکی، ارائه خدمات مطلوب و مناسب به مراجعه کنندگان نیازمند بودجه است.

رئیس کل گمرک ایران تجهیز گمرکات کشور به سیستم های پیشرفته و به روز کردن سیستمهای این سازمان را نیازمند تامین بودجه توسط این دستگاه دانست و گفت: باید برای افزایش نقش و جایگاه گمرک ایران در تجارت بین المللی تلاش کرد.

وی گفت: اگر مشکلات بودجه ای این سازمان مرتفع شود، به طور قطع گمرک کشور می تواند بهترین خدمات با سرعت، دقت و کیفیت را به مشتریان ارائه دهد و به جایگاه مناسب دست یابد.

محمدی با اشاره به مشکلاتی که برای اجرای برخی از برنامه ها به دلیل کمبود بودجه در گمرک به وجود می آید، گفت: این در حالی است که برخی از برنامه های گمرک که نیاز به اعتبار خاصی نداشته اند، اجرایی شده است. 

وی بر پیگیری و اجرای برنامه طرح تحول در گمرک تاکید کرد و گفت: این برنامه با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران کارکنان گمرک را مرزبانان اقتصادی کشور دانست و افزود: باید شرایط مناسب برای انجام وظیفه این مزربانان فراهم شود.

کد مطلب 792191

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