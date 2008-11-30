"سهم گمشده" از تبریز شروع می شود

حسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: سهم گمشده از روز دوشنبه یازدهم آذرماه سالجاری در سینماهای قدس و فرهنگیان تبریز به نمایش عمومی درمی آید.

نجفی با یان اینکه سهم گمشده اولین ساخته بلند سینمایی اوست، اظهار داشت: این اثر با موضوعی اجتماعی و ملودرام ساخته شده است .

وی با اشاره به داستان این فیلم گفت: سهم گمشده داستان زنی به نام زینب است که سعی می کند خانواده خود را از مشکلی که بوجود آمده رها کند.

نجفی یادآور شد: سهم گمشده در شهر باکو تصویربرداری شده و تمام بازیگران فیلم اهل جمهوری آذربایجان هستند.

یادآور می شود، سهم گمشده محصول مشترک حوزه هنری و شبکه جهانی سحر است که در بخش فیلم اول و سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر در جمع 23 فیلم برگزیده سینمای سال 86 ایران قرار گرفت.

این فیلم در مردادماه سال جاری (اکتبر2008) به بخش مسابقه جشنواره مذاهب امروز جهان در کشور ایتالیا راه یافته و پیش از این دو اکران اختصاصی در باکو و 5 اکران اختصاصی در ایران داشته است.

حسن نجفی هم اکنون در سمت ریاست حوزه هنری آذربایجان شرقی فعالیت دارد .