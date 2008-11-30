متقاضیان رقابت در موسیقی سنتی و نواحی بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، از میان متقاضیان پذیرفته شده در بخش رقابتی دومین جشنواره موسیقی معلولان 35 اثر در بخش موسیقی سنتی و محلی حضور دارند که از این تعداد 6 اثر به صورت گروه نوازی اجرای برنامه دارند و 29 اثر با سازهای سنتور، کمانچه،سه تار، ویولن ایرانی،تنبک ،دف و تکخوانی آواز در بخش تکنوازی اجرا می شود.

در بخش موسیقی پاپ و کلاسیک 25 اثر برای اجرا برگزیده شدند که از این تعداد 8 اثر به صورت گروه نوازی اجرای برنامه دارند و 17 اثر با سازهای کیبورد ، پیانو، آکاردئون و فلوت در بخش تکنوازی شرکت می کنند؛ همچنین در بخش جنبی دومین جشنواره موسیقی معلولان سالار عقیلی(خواننده) به همراه گروه خود فردا 11 آذرماه ساعت 20 در فرهنگسرای ارسباران قطعاتی از موسیقی ایرانی را اجرا می کند.

سومین شب از برگزاری دومین جشنواره موسیقی معلولان به تکنوازی برخی از اساتید موسیقی در بخش کلاسیک و سنتی اختصاص دارد ، طبق برنامه ریزی انجام شده علی جعفریان نوازنده ویولن ، کریم جعفرخانی تار، نصرالله شیرین آبادی ویولن از جمله نوازندگانی هستند که در بخش جنبی این دوره از جشنواره قطعاتی را به صورت تکنوازی اجرا خواهند کرد.

یلدا یزدانی مدیر موسیقی بنیاد آفرینش های فرهنگی سازمان بهزیستی کشور درخصوص کم کیف حضور بزرگان موسیقی در جشنواره موسیقی معلولان به خبرنگار مهر گفت : این جشنواره در درجه نخست حمایت هنرمندان طراز اول موسیقی کشور را اول به خاطر خود موسیقی می طلبد و بعد هنرمندان معلول در این رشته ، چراکه این بچه ها تمام ذوق و شوق شان این است که هنرخود را در معرض دید بزرگان موسیقی به نمایش بگذارند بنابراین حضور بزرگان در عرصه موسیقی علاوه بر دلگرمی هنرمندان معلول موسیقی موجبات حمایت از این نوع موسیقی را فراهم می کند.

لازم به ذکر است دومین جشنواره موسیقی معلولان "مهرآوار" از فردا 11 آذر تا 13 آذر برگزار می شود و محمد سریر، سیمون آیوازیان داوران بخش موسیقی کلاسیک وهنگامه اخوان،علی اکبرشکارچی،صدیق تعریف، داریوش پیرنیاکان و مهران مهرنیا از داوران موسیقی سنتی دومین جشنواره موسیقی معلولان "مهرآوا" هستند.