خط دفاعی ابومسلم تقویت می شود

امیر حسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با بیان اینکه هنوز زمان نیاز است تا نسبت به بازیکنان شناخت پیدا کرد افزود: در حال حاضر مسابقات لیگ با فشردگی بالایی پی‌گیری می‌شود و ما فرصت کافی را برای هماهنگ کردن بازیکنان با یکدیگر نسبت به برنامه‌هایمان نداریم که تصور می‌کنم این زمان در بین نیم‌فصل ایجاد شود.

پیروانی با بیان اینکه ابومسلم بازیکنان زیادی را از دست داده است تصریح کرد: یک مدافع توگویی به اسم "عبدالجبار" و" داوود سیدعباسی" به ترکیب تیم اضافه شده اند ضمن این که مشغول مذاکره با چندین بازیکن دیگر برای پست دفاع وسط هستیم.

وی تعطیلات نیم‌فصل را فرصت مناسبی برای تمرینات بیشتر عنوان کرد و در مورد همکاریش با ناصر حجازی گفت: حجازی از مربیان به روزو آشنا با مسائل علمی فوتبال است و من با تفکرات و خط مشی وی مشکلی ندارم و با وی در ارتباط هستم.

وی خاطر نشان کرد: یکی از شرطهای حجازی پیش از ثبت قراردادش با باشگاه ابومسلم مشخص شدن وضعیت قراردادها و مطالبات بازیکنان این تیم است که باید پرداخت شده و وضعیت روشنی پیدا کند؛ از این رو قرار شده که این مسایل هم به همت مسوولان باشگاه حل شود.