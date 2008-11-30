به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، وزارت امور شهری و روستایی عربستان اعلام کرد: تعدادی طرح در مشاعر مقدس با هدف خدمت رسانی به زائران خانه خدا و تسهیل امور حج اجرا می شود.

متعب بن عبدالعزیز وزیر امور شهری و روستایی و رئیس شورای توسعه مکه و مدینه اظهار داشت: این طرحها شامل توسعه پل و منطقه جمرات در مشعر منی است که از زمان تأسیس آن در سال 1395 هر ساله به منظور ارائه خدمات بیشتر به زائران دستخوش تغییر و تحول می شوند. اما طی اقدامات جدید این پل گنجایش زائران بیشتری را خواهد داشت و از ازدحام در خلال رمی جمرات جلوگیری می شود تا از تکرار حوادث ناگوار به علت افزایش جمعیت جلوگیری شود.

وی افزود: این وزارت تحقیقات وسیعی درباره پل و منطقه اطراف آن انجام داده تا بهترین راه برای رفع این معضل با توجه به تعداد زیاد زائران خانه خدا ارائه کند. مطالعه و بررسی و اجرای این طرح بیش از 4 سال طول می کشد که ضمن برگزاری دهها گردهمایی و نشست با این طرح موافقت و بهار سال 1426 آغاز شد و با توجه به اینکه این طرح 4 سال و 8 ماه طول می کشد در سال 1430 در ایام حج به پایان خواهد رسید.

وزیر امور شهری و روستایی عربستان با بیان اینکه طی طرح جدید، گنجایش پل افزایش خواهد یافت، یادآور شد: این پل گنجایش حداقل 4 تا 5 میلیون حاجی در رمی جمرات را خواهد داشت و از افزایش و ازدحام جمعیت جلوگیری می کند و راحتی، امنیت، سلامتی و آسایش آنها فراهم می شود. طی این طرح قرار است که ازدحام در ورودیها کاهش یافته و با افزایش تعداد ورودیها از هجوم جمعیت کاسته شود.