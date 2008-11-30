آژانس برای ارائه مدارک مورد ادعای آمریکا مهلت تعیین کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی در حاشیه همایش نیروگاههای هسته ای، توسعه ‍‍‍پایدار در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری این همایش گفت: همانطور که مطلع هستید با مصوبه مجلس شورای اسلامی سازمان انرژی اتمی موظف است در طول برنامه چهارم ۲۰ نیروگاه هسته ای ایجاد کند که این مسایل در این کنفرانس بررسی شد.

وی افزود: انرژی هسته ای یک انرژی پاک است و بهترین نوع انرژی است که ما با رشد مصرف راهی جز استفاده از انرژی هسته ای نداریم.

لاریجانی مقاومتهای کنونی جمهوری اسلامی در موضوع هسته ای را به خاطر تامین آسایش و آینده فرزندان ایران توصیف کرد.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد گزارشهای دوگانه البرادعی گفت: تلاشهای البرادعی در بسیاری از زمینه ها مفید بود ولی دخالت و فشار برخی کشورها و سرویسهای اطلاعاتی آنها، باعث شده است که پرونده هنوز زنده بماند.

لاریجانی در عین حال گفت: باید از تلاشهای البرادعی تقدیر کرد.

وی در مورد عدم ارایه اسناد و مدارک ادعایی آمریکا به ایران توسط آژانس گفت: این مشکلی است که وجود دارد و آنها تا کنون هیچ مدرکی را ارایه نکرده اند و فقط مسایل ‍پشت پرده را مطرح می کنند و ظاهرا جسارت ندارند که این موضوعات را با صراحت مطرح کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به آژانس بین المللی انرژی اتمی توصیه کرد یک ظرف زمانی مشخص برای دریافت این اطلاعات اعلام کند و اگر کشورهای طرف مقابل اطلاعات خود را ارایه ندهند این موضوعات از دستور کار آژانس خارج شود.

لاریجانی همچنین از نشت اطلاعاتی در آژانس به عنوان یک بیماری قدیمی در این نهاد نام برد و آن را به نفوذ برخی سرویسهای اطلاعاتی در آژانس نسبت داد و گفت: نشت اطلاعاتی باعث ایجاد مشکل برای البرادعی و آژانس شده است.