38 منطقه نمونه گردشگری آذربایجان غربی به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، به منظور فراهم سازی امکان اجرای طرحهای ساماندهی در این مناطق، این 38 منطقه جاذب سفر استان برای تصویب نهایی به هیئت دولت در دور دوم سفر استانی به آذربایجان غربی پیشنهاد خواهند شد.

تمامی دریاچه های پشت سدهای در حال بهره برداری و ساخت در استان و رودخانه ها و سواحل آنها به همراه مناطقی نظیر محور امامزاده به روستای کشتیبان، منطقه دالامپر، روستای خوشاکو، منطقه کاظم داشی، روستای سیلوانا، آبشار سوله دوکل، روستای هفت آباد، روستای بند، روستای قره آغاج، روستای سر، تالاب دانا بوغان، محور ارومیه - اشنویه، محور بزرگراه شهید کلانتری و بندر گلمانخانه در ارومیه، منطقه قطور، پل خاتون، بقعه متبرکه امامزاده سید تاج الدین، زیارتگاه حمزیان، غار علی شیخ در شهرستان خوی از جمله این 38 منطقه گردشی پیشنهادی به دولت هستند.

همچنین منطقه تفریحی پردانان، روستای خورنج، آبشار خرپاپ در پیرانشهر، بنای تاریخی باغچه جوق و قلعه چوق ماکو، تالاب سولدوز در نقده، تالاب کانی برازان در مهاباد، محوطه تاریخی ربط در سردشت، پرده زرد بوکان و محور آغ بولاغ اشنویه از دیگر مناطق پرجاذبه تفریحی و گردشی مصوب در کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان هستند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری آذربایجان غربی در این جلسه با بیان با توجه به درآمدزایی پایدار صنعت گردشگری و تاثیر موثر آن در تولید اشتغال و توسعه، رقابت گسترده ای میان کشورهای منطقه برای معرفی و جذب گردشگر به وجود آمده است، گفت : دولت نهم از آغاز فعالیتش توجه ویژه ای را برای ساماندهی و رونق این صنعت در استان انجام داده است.

ابراهیم خلیل عصمتلو تصویب 16 منطقه نمونه گردشگری در دور نخست سفر استانی هیات دولت، افزایش اعتبارات عمرانی این بخش، ثبت اثر تاریخی، مذهبی قره کلیسا در فرهست جهانی و توسعه اماکن اقامتی و رفاهی در استان را ازجمله اقدامات دولت در آذربایجان غربی عنوان کرد.

وی همچنین با بیان اینکه آذربایجان غربی به واسطه وجود مناطق طبیعی و تاریخی دیدنی قطب بزرگ حوزه گردشگری کشور است، افزود: دولت با ارائه تسهیلات بانیک و حمایتهای لازم از حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در ساخت اماکن اقامتی مدرن و ایجاد فضاهای رفاهی و تفریحی در استان استقابل می کند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه تصویب مناطق نمونه گردشگری در استان زمینه سرمایه گذاری و توسعه صنعت گردشگری را در استان فراهم می سازد، بیان داشت: صنعت گردشگری در توسعه پایدار و تحقق سند چشم انداز استان نقش بسزایی دارد.

علی اشتری همچنین با بیان اینکه دولت نهم در توسعه و بهسازی اماکن تاریخی و فرهنگی پیشرو است، افزود: در سه سال گذشته خدمات شایان توجهی به صنعت گردشگری استان شده است و در این مدت علاوه بر امور زیربنایی در شناسایی و معرفی آثار و ابنیه به جای مانده از تمدنهای گذشته تلاشهای گسترده ای انجام شده است.