دروازه سنگی تاریخی خوی بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، اجرای این طرح از سال گذشته با همکاری شهرداری خوی آغاز شده است و کارشناسان میراث فرهنگی با عملیات حفاری و محوطه سازی یک متر از بدنه و پایه های اصلی این دروازه را که سالها در زیر خاک دفن شده بود بیرون آوردند تا این اثر تاریخی به شکل اولیه و اصلی خود بازگردد.

حسین بحرینی کارشناس مرمت بناهای تاریخی میراث فرهنگی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر هدف اصلی از اجرای این طرح را رسیدن به کف اصلی بنا و جذب توریست و گردشگر برای این طرح عنوان کرد و گفت: تاکنون 80 درصد کارهای مرمتی، احیاء محوطه سازی این بنا با صرف 650 میلیون ریال اعتبار به پایان رسیده است.

این بنا که قدمت آن به دوره حکومت صفویه می رسد در قسمت جنوبی بازار تاریخی خوی واقع شده و تنها دروازه باقیمانده از چهار دروازه ای است که در حصار تدافعی این شهر وجود داشته است.

