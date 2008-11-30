لاریجانی عازم کاشمر شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر لاریجانی به مناسبت دهم آذر و روز مجلس امروز یکشنبه با سفر به شهر کاشمر بر مزار شهید مدرس حاضر خواهد شد و به مقام این شهید بزرگوار ادای احترام خواهد کرد.

ادای احترام به 135 شهید شهرستان کاشمر، بازدید از موزه آثار و اسناد شهید مدرس، بازدید از کتابخانه شهید مدرس و بازدید از سالن چند منظوره مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه های سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به شهرستان کاشمر است.

لاریجانی همچنین قرار است در مراسمی که به عنوان روز مجلس در این شهرستان برگزار خواهد شد سخنرانی کند.