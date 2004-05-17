گاردين به نقل از استراو: بلر درخشان ترين نخست وزير انگليس است

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي گاردين در شماره امروز خود نوشت: "جان پريسكات" معاون نخست وزير انگليس درباره وضعيت توني بلر دچار دردسر شده است. زيرا اظهاراتي وجود دارد كه قراراست "گوردان براون" به طور كاملا صلح آميزي جانشين وي شود.

پريسكات درباره وضعيت 10 سال گذشته حزب كار در انگليس پس از مرگ "جان اسميت" رييس سابق اين حزب، با بروان جايگزين پيشنهادي، گفتگو كرد. اين در حالي است كه بسياري از اعضاي حزب كار و همچنين منابع رسمي انگليس اعتقاد دارند كه پريسكات مي تواند با استفاده از نفوذ و توانايي هاي خود حزب كار را وحدتي دوباره بخشد. اما درباره جانشيني براون به پيشنهاد پريسكات اين ادعاها وجود دارد كه پريسكات به دليل آنكه سالهاي متمادي با براون درارتباط بوده است،‌ وي را براي جانشيني بلر معرفي كرده است.

به نوشته گاردين در مورد افراد ديگري نيز در انگليس اوضاع به همين منوال پيش رفته و البته نتيجه ثمر بخشي نداشته است. گاردين با اشاره به وضعيت تجربيات حرفه اي براون وي را شخصي مناسب براي امور حزب كار مي پندارد اما توصيه شدن وي از سوي پريسكات كه همواره روابط مناسبي با بلر نداشته است‌، را داراي دلايلي ديگر مي داند.

اين در حالي است كه حدود يك چهارم از وزيران كابينه كه از سوي جك استراو هدايت مي شوند،‌ با حضور براون مخالفت كامل دارند.

استراو به راديو بي بي سي در اين زمينه گفت: درست است كه مشكلاتي در حال حاضر وجود دارد‌، اما درك درستي از خدمات نخست وزير كنوني وجود ندارد . ايده جديد مطرح شده براي كنار رفتن بلر فقط جنجالي است كه از سوي روزنامه ها و مطبوعات به راه افتاده است.

وزراي مخالف بحران هاي اخير در عراق را مسئله قابل توجهي مي خوانند. اما بلر را بهترين نخست وزيري مي دانند كه در حافظه تاريخي انگليس وجود دارد.







