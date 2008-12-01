ارائه طرح و لایحه برخورد با مؤسسات آموزش عالی غیرمجاز به دولت و مجلس

یحیی طالبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کار کارشناسی و حقوقی بر روی نحوه برخورد با موسساتی که در زمینه های آموزش عالی به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند، توسط دفتر حقوقی معاونت حقوقی و پشتیبانی وزارت علوم صورت گرفته است و هم اکنون کلیات و مواد آن مشخص شده و قرار است به صورت طرح با امضای 50 نفر از نمایندگان در مجلس و به صورت لایحه در دولت مطرح شود.

وی در خصوص موسساتی که شامل این طرح می شوند گفت: موسسات آموزشی که مجوز ندارند و فعالیتهایی را از قبیل اعزام دانشجو به خارج انجام می دهند، برخی موسساتی که غیرقانونی به کار پایان نامه های تقلبی می پردازند، موسساتی که مجوز را از مراجعی به جز وزارت علوم به دست آورده اند اما فعالیتهایی را که انجام می دهند در حیطه مجوزشان نیست به عنوان مثال مجوز را از وزارت آموزش و پرورش اخذ کرده اند اما در حیطه آموزش عالی فعالیت می کند و یا موسساتی که مجوز خود را از وزارت ارشاد برای برگزاری کلاسهای هنری و زبان اخذ کرده اند اما در زمینه برگزاری کلاسهای کنکور فعالیت می کند، مشمول این طرح خواهند شد.

معاون حقوقی وزارت علوم با بیان اینکه برای تمامی موسسات فعال غیرقانونی مجازاتهایی در نظر گرفته شده است به مهر گفت: این طرح می تواند راهی برای برخورد با این موسسات باشد.

وی افزود: البته هم اکنون نیز قوانینی برای برخورد و مواجهه با این موسسات وجود دارد اما مسئولین معتقد هستند که این قوانین از نظر مراجع ذیصلاح کافی نیست و برای برخورد با موسسات باید لایحه حقوقی تنظیم و از طریق دادگستری عمل شود.

طالبیان گفت: شعبه ای نیز برای رسیدگی به این موضوع در نظر گرفته شد اما کافی نبود.

وی اضافه کرد: در زمینه رسیدگی و برخورد به موسسات فعال غیرمجاز در عرصه آموزش عالی یا خلاء قانونی وجود دارد و یا قوانین روشن و مشخصی برای این منظور وجود ندارد از این تصمیم گرفته شد در این خصوص طرحی تدوین شود.