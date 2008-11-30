تنش در شبه قاره؛ چالشی زودهنگام برای اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه شیکاگو تریبون نوشت: آسمان خراشهای جذاب بمبئی با تپه های لم یزرع و خاکی افغانستان دنیایی با هم تفاوت دارند. اما حملات اخیر در شهر بمبئی هند می تواند بعد تازه دشواری را برای جنگ به اصطلاح تروریسم آمریکا در پی داشته باشد.

نویسندگان این مطلب با اشاره به انگشت اتهام مقامهای هند به طرف شبه نظامیان پاکستان افزوده اند: مشکلات جدید بین دهلی نو و اسلام آباد پیشرفت آمریکا را در متقاعد کردن پاکستان جهت مقابله با شبه نظامیان طالبان و القاعده در مناطق قبیله نشین هم مرز آن با افغانستان به خطر خواهد انداخت .

در ادامه این مطلب آمده است: حملات پیچیده بمبئی یک چالش زودهنگام برای " باراک اوباما" رئیس جمهور جدید آمریکا در زمان سخت گذار و تغییر دولتهاست. این حملات می تواند فشارها را بر اوباما جهت جستجوی یک راهبرد منطقه ای تر برای جنگ علیه تروریسم در جنوب آسیا افزایش دهد .

شیکاگو تریبون تصریح کرده است: اوباما پیشتر خواستار توجه بیشتر به مناقشه کشمیر شده بود، اما واکنش اولیه اوباما به این حملات محتاطانه بوده، وی در حالی که ابراز همدردی کرده، اما از هر گونه وعده ای برای اقدام قاطعانه خودداری کرده است.

نویسندگان خاطر نشان کرده اند: هند و پاکستان که هر دوی آنها از هم پیمانان آمریکا به شمار می روند، از زمان استقلال خود از انگلیس در سال 1947 با یکدیگر رقابت کرده اند و بخش اعظم اختلافات آنها بر سر کشمیر است.

در بخش دیگری از این مطلب به نقل از تحلیلگران آمده است: اگر حتی اشاره ای از مشارکت پاکستان در حملات بمبئی وجود داشته باشد، روابط دو طرف به سردی خواهد گرایید و بی اعتمادی حاکم خواهد شد.