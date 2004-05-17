علت مرگ رئيس مركز اسلامي گويان هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر، پيكر حجة الاسلام و المسلمين محمد حسن ابراهيمي رئيس دفتر مركز اسلامي گويان يكماه پس از ربوده شدن توسط دو فرد ناشناس در نزديكي پايتخت گويان پيدا شد.

هنوز علت مرگ وي مبهم است و فرض هاي زيادي در اين مورد وجود دارد بطوريكه عده اي سازماهاي خارجي بويژه سازمان جاسوسي موساد و آژانس هاي مختلف آمريكايي از جمله سيا و سازمان مبارزه با مواد مخدر كه در حال عمليات در سطح كشورهاي مختلف منطقه هستند را علت احتمالي مرگ وي عنوان كرده اند بطوري كه فرماندهي نيروهاي آمريكا به فعاليت گروه هاي اسلامي در آمريكاي لاتين بشدت حساس است.

عده اي ديگر امكان دخالت يك مركز اسلامي غير شيعه در جورج تاون را مطرح مي كنند بويژه كه اخيراً ابراهيمي يك موسسه آموزشي را تاسيس كرده بوده اما به دليل نداشتن كادر فني به جزء خودش و يك منشي كسي در اين موسسه فعاليت نداشت.

برخي هم فعاليت وسيع گروهاي تبهكاري را علت مرگ وي مي دانند بطوريكه اين عده حدس مي زنند كه گروهاي تبهكار وي را ربوده اما چون موفق نشدند اطلاعات مورد نياز خود را بدست آورند از بيم اينكه آزادي ابراهيمي موجب افشاي ماهيت آنها شود وي را به قتل مي رسانند.

گفتني است عليرغم مبهم بودن مرگ ابراهيمي اما علت مرگ وي قابل پيگيري است بطوريكه از سو مقامات ايران دكتر كمال خرازي وزير امورخارجه ايران در گفتگو با همتاي گوياني خود خواستار پيگيري اين قضيه شدند و مقامات دوكشور نيز پس از آن يك گروه چهار نفره تحقيق و تفحص تشكيل داده اند. اما مقامات ايران با توجه به جغرافياي خاص گويان خواستار پيگيري بيشتر علت مرگ وي از سوي مقامات گويان شده اند.