ترویج مفاهیم قرآنی و دینی باید سر لوحه کار ارگانهای فرهنگی باشد

حجت الاسلام امین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه گسترش ارزشها و مفاهیم قرآنی را بسیار مهم توصیف کرد و اظهار داشت : با توجه به توطئه های ایادی داخلی استکبار و دشمنان خارجی در زمینه فاصله انداختن میان جوانان و نوجوانان با اعتقادات دینی و اسلامی، ترویج مفاهیم قرآنی و دینی امری ضروری است و باید سر لوحه کار نهادها و ارگانهای فرهنگی قرار گیرد.

وی از راه اندازی پنج خانه قرآن روستایی در این شهرستان تا پایان سال خبر داد و گفت: مکاتبات لازم در خصوص اخذ مجوز راه اندازی این تعداد خانه قرآن روستایی با اداره کل تبلیغات اسلامی استان به عمل آمده است و انتظار می رود طبق برنامه فعالیت این خانه های قرآن آغاز شود.

صادقی با اشاره به استقبال خوب اهالی مناطق مختلف این شهرستان از برنامه های دینی و مذهبی که توسط این اداره اجرا می شود، بیان داشت: زمینه فعالیت فرهنگی و دینی همواره مهیا است و این ما مسئولان هستیم که باید با برنامه ریزی و عمل به وظایف خود در این راستا کوشا باشیم .

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه در خصوص روستاهای محل راه اندازی خانه های قرآنی نیز گفت: در حال شناسایی این روستاها هستیم و تلاش داریم مناطق مختلف شهرستان را شامل شود .

هم اکنون سه خانه قرآن روستایی در روستاهای بید سرخ، درکه و گاوکل علیا بخش مرکزی، تحت نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان صحنه فعالیت دارند .