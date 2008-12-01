تدوین برنامه آموزشی پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

به گزارش خبرنگار مهر، ایجاد این رشته در ادامه ایجاد گرایش های تخصصی برای رشته پرستاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی انجام پذیرفته است.

دکتر ضیایی مدیر کل شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرد با تدوین کارگروه برنامه ریزی آموزشی برای این رشته به زودی این رشته به طور کامل تدوین شده و زمینه پذیرش دانشجو در آن فراهم شود.

ضیایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر رشته پرستاری با گرایشهای مراقبتهای ویژه بزرگسالان و سوختگی در مقطع کارشناسی ارشد در کشور تاسیس شده و دانشجو نیز در این رشته ها پذیرفته شده است.

وی تاکید کرد: تاسیس رشته پرستاری با گرایشهای ویژه و تخصصی در مقاطع تحصیلات تکمیلی با توجه به نیاز فوق العاده کشور در این موضوع و تاثیر آن در افزایش شاخص های سلامت برنامه های این رشته ها به سرعت تدوین می شود.

مدیر کل شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت اظهار داشت: هدف از تاسیس این رشته آموزشی تربیت پرستارهای حرفه ای با مهارت، دانش و نگرش به حد کافی در این زمینه است.