وزیر کشور هند استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام دولت هند در گفتگو با خبرگزاری فرانسه با بیان این مطلب افزود: " شیوراج پاتیل" که به دلیل ناتوانی در اطمینان نسبت به امنیت داخلی هند مورد انتقاد شدید رسانه ها قرار گرفته، نامه استعفای خود را برای "مانموهان سینگ" نخست وزیر کشورش فرستاد.

استعفای پاتیل پس از نشست عصر روز گذشته تیم ارشد تصمیم گیری حزب حاکم کنگره صورت گرفت.

بر پایه گزارش خبرگزاری پرس تراست آو ایندیا، پاتیل در این نشست گفته بود که اگر استعفای وی به کاهش فشارها بر دولت کمک کند، وی این کار را انجام خواهد داد.

حتی پیش از حملات بمبئی هم پاتیل تحت فشار بود تا به دلیل حملات دیگر از جمله بمبگذاریها در دهلی نو در ماه سپتامبر استعفا دهد.

در حملات افراد مسلح به بمبئی و انفجارهای بسیار در این شهر، حدود 125 نفر کشته و حدود 300 نفر زخمی شده اند.

مقامات هندی، افراد وابسته به پاکستان را متهم به دست داشتن در این عملیات تروریستی کرده اند اما مقامات پاکستانی این موضوع را به شدت رد کرده اند.

هدف قرار گرفتن یک مرکز یهودیان در بمبئی به پیچیدگی اقدام تروریستی اخیر در هند افزوده است.