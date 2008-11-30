"هامون و دریا" در جشنواره کوالالامپور برنده جایزه شد

به گزارش حبرنگار مهر، نیو استریتس تایمز آنلاین اعلام کرد محمد صالح کرمانی صدابردار و چنگیز صیاد صداگذار فیلم "هامون و دریا" هستند که یکی از پنج نامزد بخش بهترین فیلم آسیایی و 22 نامزد نهایی جشنواره کوالالامپور امسال بود و از شش تا 9 آذرماه برگزار شد.

این فیلم درباره نوجوانی دوتارنواز است که همراه مادربزرگش در روستایی زندگی می‌کند و بین او و دختر عمویش عشقی فرازمینی جاری است. "هامون و دریا" پارسال در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد و ضمنا یکی از فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره توکیو امسال بود.

جایزه بهترین فیلم جشنواره کوالالامپور امسال به "خانه آلیس" چیکو تیشارا از برزیل رسید که درباره تلاش یک زن برای رهایی از زندگی یکنواخت خودش است. این فیلم جوایز بهترین فیلم آمریکای جنوبی و بهترین بازیگر زن (کارلا ریباس) را نیز از آن خود کرد.

جایزه بهترین کارگردان برای فیلم Divizionz به گروهی رسید که خود را Yes! That s Us می‌نامند. این فیلم درباره چهار نفر است که دوستی و ماموریت آنها مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

Divizionz که تولید مشترک آفریقا و اوگانداست، جوایز بهترین فیلم آفریقایی و بهترین موسیقی متن را نیز از آن خود کرد. در بخش بهترین فیلم آسیایی که "هامون و دریا" یکی از پنج نامزد آن بود، جایزه بهترین فیلم از آن "خلبان ابورائد" از اردن شد که نماینده این کشور در بخش بهترین فیلم خارجی اسکار 81 است.

ندیم صوالحه، بازیگر این فیلم نیز جایزه بهترین بازیگر جشنواره کوالالامپور را برد. این بازیگر اردنی ساکن بریتانیا در "خلبان ابورائد" نقش نگهبان یک فرودگاه را بازی می‌کند که با گروهی از بچه‌های فقیر دوست می‌شود.

در همین حال فیلم فرانسوی Darling به کارگردانی کریستین کاریر جوایز بهترین فیلم اروپایی و بهترین تدوین را برد. فیلم کانادایی "قطعات فراری" به کارگردانی جرمی پودسوا برنده جایزه بهترین فیلم آمریکای شمالی شد.

جایزه بهترین فیلمبرداری به "دماغه شماره 7" از تایوان رسید و فیلم مصری "حسن و مرقص" نیز جایزه بهترین فیلمنامه را دریافت کرد. جایزه ویژه هیئت داوران نیز از آن فیلم مالزیایی Wayang ساخته آزاد خان شد.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوالالامپور از 26 تا 29 نوامبر (ششم تا 9 آذر ماه) در مالزی برگزار شد. "4+10" مانیا اکبری، "شب بخیر فرمانده" انسیه شاه‌حسینی و "چند روز بعد" نیکی کریمی نیز در جشنواره کوالالامپور به نمایش درآمدند.

همچنین فیلم کوتاه زنده "همه روزهای خوب" به کارگردانی مهدی جعفری یکی از پنج نامزد بخش بهترین فیلم کوتاه جشنواره امسال بود.