محمدهادی جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سهم تسهیلات پیش بینی شده برای ساخت مسکن مهر در استان خراسان شمالی برای سال 86 حدود یکهزار و 470 میلیارد ریال بوده که بانکهای دولتی 30 درصد این تسهیلات را محقق کردند.

وی خاطرنشان کرد: بانکهای دولتی استان در سال گذشته 258 میلیارد ریال از تسهیلات یکهزار و 470 میلیارد ریال را برای ساخت مسکن پرداخت کردند.

وی عنوان کرد: در سال جاری سهم تسهیلات پیش بینی شده برای ساخت مسکن در استان خراسان شمالی یکهزار و 210 میلیارد ریال است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت: بانکهای دولتی موظف شده تا این سقف تسهیلات پیش بینی شده را برای ساخت مسکن به متقاضیان بپردازند.

جاوید گفت: تاکنون در این استان 19هزار متقاضی در قالب شرکتهای تعاونی برای دریافت زمین رایگان نامنویسی کردند.

وی اظهار داشت: 15هزار نفر از این متقاضیان استان خراسان شمالی برای دریافت زمین به این سازمان مراجعه کرده که بخشی از این متقاضیان زمین دریافت کرده و مابقی نیز در خال انعقاد قرارداد هستند.

جاوید خاطرنشان کرد: سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی برای ارایه زمین به متقاضیان ساخت مسکن مهر در قالب شرکتهای تعاونی مشکلی ندارد.

وی میزان کمبود مسکن را در این استان در بخش شهری و روستایی 36 هزار واحد اعلام کرده که 18 هزار از این کمبود مربوط به مناطق شهری است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت: با ساخت مسکن مهر در این استان و ساخت و سازهای بخش خصوصی در چند سال آینده مشکل کمبود مسکن این استان مرتفع می شود.

جاوید از تحویل 9 هکتار زمین دولتی از دستگاههای دولتی استان خراسان شمالی خبر داد و گفت : براساس مصوبه هیات وزیران سازمان مسکن و شهرسازی برای ساخت مسکن مهر می تواند اراضی مازاد در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی استفاده کند.

وی گفت: این اراضی از طریق سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی شناسایی شده و در اختیار سازمان قرار گرفته است.