نخستين همايش مشترك مسوولان وزارت دفاع و شركت پست در تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين همايش مسوولان وزارت دفاع و شركت هاي پست و پست بانك كه روز يكشنبه در محل سالن آمفي تئاتر وزارت برگزار شد، معاون اداري و نيروهاي انساني وزارت دفاع طي سخناني از خدمات و فعاليت هاي پستي در دوران دفاع مقدس و پس از آن قدرداني كرد و گفت: خدمات كاركنان زحمتكش پست در زمان جنگ تحميلي يك فصل افتخار آميزاز تاريخ پرفراز و نشيب انقلاب است.

امير سرتيپ سعيد رفيعي با بيان اينكه ارتباط و تعامل وزار دفاع و نيروهاي مسلح با شركت پست هماهنگ و گسترده است و استفاده طرفين از ظرفيت ها و توانمنديهاي موجود براي ارتقا سطح خدمات و همكاريهاي فيمابين را خواستار شد.

در ادامه اين همايش مدير عامل شركت پست جمهوري اسلامي نيز گوشه اي از خدمات شركت پست به شهروندان در طول حيات جمهوري اسلامي را بيان كرد و اظهار داشت: شركت پست در راستاي وظيفه ارايه خدمات گسترده پستي به شهروندان آماده است تا با ارتقا سطح همكاري ها با وزارت دفاع ، خدمات بيشتري را به نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ارايه دهد.