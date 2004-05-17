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۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۰۳

ايفاي نقش آنتوني هاپكينز درفيلم سريع ترين موتورسيكلت جهان

" آنتوني هاپكينز " هنرپيشه مطرح دنياي سينما پيشنهاد حضور درفيلم " سريع ترين موتورسيكلت جهان " را پذيرفت.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين اثربه كارگرداني " راجردونالدسون "RogerDonaldson ، كارگردان فيلم " سربازگيري " جلودوربين مي رود. 
اين چهره هنري علاوه بركارگرداني،  نگارش فيلمنامه اين اثررا نيزبرعهده دارد." سريع ترين موتورسيكلت جهان " شرح حال زندگي " برت مونرو " را درمحوريت دارد .اوكه ريشه درنيوزيلند داشت دهه هاي متمادي ازعمرخود را صرف ساخت موتورسيكلتهاي سريع كرد.
" مونرو" سپس دردهه 1920 راه يوتا را درپيش گرفت ودرآنجا ركورد جهاني سرعت را دردهه 1970 به نام خود ثبت كرد.شركت فيلمسازي كاميو اف جي اينترتيمنت تهيه  وتوليد اين اثررا برعهده دارد.
فيلمبرداري واپسين پروژه " دونالدسون " درماه آگوست درنيوزيلند ونيومكزيكو آغازمي شود.ازجمله فيلمهاي اخير " هاپيكينز" مي توان به آثاري چون " ننگ بشري " و" اژدهاي سرخ " اشاره كرد.

کد مطلب 79236

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