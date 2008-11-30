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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

نمایشگاه مطلع عشق در گرگان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه مطلع عشق ظهر امروز به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) و روز ملی ازدواج در پارک شهر گرگان برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این نمایشگاه که به مدت یک هفته در گلستان برپا می شود از غرفه‌هایی ازدواج، خانواده، صنایع دستی زوجین و محصولات فرهنگی تشکیل شده است.

محمدمحمدی نیک مسئول موسسه جهیزیه و رفاه گلستان در این زمینه به خبرنگار مهر افزود: در سال جاری  به بیش از دو هزار زوج در این موسسه خدمات ارائه شد.

وی اظهار داشت: تاکنون این موسسه طرحهایی نظیر جهیزیه ارزان، ازدواج آسان یک و دو، جشنواره های ازدواج گروهی، ماه عسل زوجین، طرح تامین اعتباری جهیزیه و غیره را برای آسان سازی ازدواج جوانان ارائه کرده است.

این نمایشگاه  از سوی موسسه جهیزیه و رفاه گلستان با همکاری سازمان ملی جوانان استان در گرگان برپا شده است.

استان گلستان 600 هزار جوان دارد.

کد مطلب 792380

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