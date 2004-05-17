نوجوانان و رقابت اينترنتي

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين مسابقه همزمان با روز جهاني موزه و ميراث فرهنگي بر روي سايت اينترنتي كانون در قالب 40 پرسش چهار گزينه اي قابل دريافت است .

كاربر شركت كننده در اين رقابت با مراجعه به بخش مسابقه تا پايان مرداد ماه مي تواند در اين مسابقه ، با عنوان گنجينه ايران زمين شركت كند .

سؤال هاي اين رقابت ميزان اطلاعات عمومي كودكان و نوجوانان را در مورد موزه هاي ايران و جهان ، شناخت انواع موزه ، آثار تاريخي و فرهنگي موجود در آنها ، قطب هاي فرهنگي و تاريخي استان ها و روزجهاني موزه و ميراث فرهنگي ، مورد ارزيابي قرار مي دهد .

اسامي برگزيدگان اين رقابت اينترنتي نيز همزمان با نهم شهريور ماه ، روز ميلاد حضرت علي (ع) اعلام و جوايزي به آنان اهدا خواهد شد .

گفتني است سايت اينترنتي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با طراحي جديدي به نشاني WWW.Kanoonparvaresh.com قابل دسترسي است .