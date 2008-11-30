410 میلیارد ریال به پروژه قطار شهری کرمانشاه اختصاص یافت

حمید رضا صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: پروه قطار شهری کرمانشاه با جدیت پیگیری می شود و در این راستا مبلغ 80 میلیارد ریال جهت اجرای این پروژه در مرحله اول اختصاص یافت که بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده تا پایان سال مالی مبالغ دیگری نیز تخصیص داده می شود که جمع آن به 410میلیارد ریال می رسد.

وی با اشاره به نقش و اهمیت قطار شهری برای شهر کرمانشاه به عنوان یک کلانشهر گفت: در شهری به وسعت وجمعیت کرمانشاه بعد از نیازهای خدمات شهری، مقوله قطار شهری اساسی ترین نیاز شهر محسوب می شود.

صارمی با اشاره به وسعت و گستردگی انجام پروژه قطار شهری کرمانشاه گفت: پروژه قطار شهری کرمانشاه کار بسیار بزرگی است، بنابراین تمام تلاش مدیران شهرداری این است که به دور از تنش و با سعه صدر در جهت انجام این مهم و سایر وظایف شهرداری اهتمام ورزند.

شهردار کرمانشاه خاطر نشان کرد: با توجه به انتخاب هیئت مدیره و رییس سازمان قطار شهری کرمانشاه و پیگیری و حمایت استاندار ونیز تخصیص اعتبار به این پروژه انتظار می رود طبق برنامه عملیات اجرایی قطار شهری کرمانشاه به زودی آغاز شود.

دکتر امیر هوشنگ آخ ویسی با پیشنهاد شهردار و تأیید استاندار کرمانشاه به سمت ریاست سازمان قطار شهری این شهر منصوب شد.