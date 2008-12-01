"کتاب قانون" میری در انتظار بازگشت بازیگر لبنانی است

به گزارش خبرنگار مهر، اصلاحات وارد شده به فیلم از سوی اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد مربوط به بخش‌های مرتبط به دارین حمسه لبنانی و از همین رو این بازیگر لبنانی برای برداشت دو سه صحنه اصلاحی باید به ایران بیاید.

حمسه به دلیل بازی در یک فیلم سینمایی در کشور خود لبنان حدوداً یکماه دیگر به ایران می‌آید و فیلمبرداری صحنه‌های اصلاحی فیلم با حضور او انجام می‌شود. پس از این مرحله بخش‌هایی از فیلم نیازمند صداگذاری مجدد است که باید انجام شود.

"کتاب قانون" با بازی پرویز پرستویی با فیلمنامه محمد رحمانیان ساخته شده و در فضایی طنزآمیز دارد ماجرای آشنایی و ازدواج مردی مسلمان با زنی مسیحی را روایت می‌کند. این چهارمین فیلم میری پس از "قطعه ناتمام"، "به آهستگی" و "پاداش سکوت" است.