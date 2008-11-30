فصلنامه "آینه میراث" ویژه نامه نسخه شناسی و متن پژوهی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصلنامه "آینه میراث" که با محوریت نقد کتاب، کتاب‌شناسی واطلاع‌رسانی در حوزه متون منشر شده دربردارنده هشت بخش کلیات، فهرست نویسی، نسخه‌شناسی، در جستجوی نسخ، نقد و بررسی کتاب، چاپ، حفظ و احیاء و در آستانه تحقیق است.



در بخش کلیات، مقالاتی همچون ویژگیهای زبان‌شناختی زبان فارسی، متنی از سده هفتم هجری از حسن رضایی باغ بیدی، تأمّلات نظری کارآمد در تصحیحِ متون ادبی، تحلیلی بر آمار نسخ خطّی فارسی موجود در کتابخانه‌های ترکیه، سکه‌شناسی و تصحیح متون، بازخوانی نوشته‌های محوشده یک نسخه خطّی با استفاده از تصویربرداری اشعه ایکس آمده است.



نگاهی نو به فهرست‌نویسی نسخ خطّی و پیوند میان شیوه‌های سنتی و نو، مقایسه روش‌شناختی دو کتاب شناسی کهن در جهان اسلام(فهرست نجاشی و فهرست ابن‌خیر) از جمله مقالات بخش فهرست‌نویسی این شماره هستند.



بخش "نقد و بررسی" به دو مقاله ذیلی تازه بر کشف الظّنون و نگاهی به فهرست دستنویس‌های دانشگاه اصفهان اختصاص یافته است.



خوانندگان شماره 42 فصلنامه "آینه میراث" در بخش چاپ با موضوعاتی همچون ویژگیها و پیشینه چاپ سنگی و سربی و در بخش "حفظ و احیاء" با مطالبی مانند تصویربرداری دیجیتالی: نگاهی نو به آینده پژوهشهای نسخ خطّی آشنا خواهند شد.



بخشهای پایانی نشریه شامل خلاصه مقالات به عربی و انگلیسی است.



چهل و دومین شماره فصلنامه آینه میراث ویژه نسخه شناسی و متن پژوهی، در 420 صفحه به مدیرمسئولی اکبر ایرانی و سردبیری جمشید کیانفر منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان به نسخه‌ شناسی و متن پژوهی قرار گرفته ‌است.