به گزارش خبرنگار مهر، سیف‌الله صمدیان صبح امروز در نشستی خبری درباره برگزاری ششمین جشنواره تصویر سال گفت: امسال با توجه به درگذشت زندیاد محسن رسول‌اف جشن تصویر سال در دو بخش آزاد و جوانان زیر 25 سال برگزار می‌شود. بخش آزاد مانند دوره‌های گذشته غیر رقابتی است، اما بخش جوانان زیر 25 سال رقابتی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به بخش عکاسی جشن گفت: برای بخش عکس 30 هزار عکس از 1050 هنرمند در بخش عکاسی مستند، خبری، هنرمندان، ورزشی و نگاهی دیگر به دبیرخانه رسید. در این میان 440 عکس از جوانان زیر 25 سال است که آثار 200 عکاس جوان به نمایشگاه راه پیدا کرده است. در بخش آزاد نیز به خاطر حجم عکس‌ها داوری همچنان ادامه دارد.

صمدیان افزود: امسال روز 20 آذرماه روز عکاسی برگزار خواهد شد و در آن آثار عکاسان از فضاهای کاری همکاران خود در 30 سال گذشته به نمایش درمی‌آید. این اولین گردهمایی خواهد بود که عکاسان در کنار هم در یکروز خاطرات سال‌ها تلاش خود را مرور می‌کنند.

دبیر جشن تصویر سال درباره بخش کاریکاتور گفت: در این بخش 76 هنرمند آثار خود را ارسال و کامبیز درمبخش، سیدمسعود شجاعی طباطبایی و هادی حیدری آثار 25 هنرمند جوان را برای بخش رقابتی بهترین هنرمند جوان سال انتخاب کردند. چهار نفر نیز شایسته تقدیر معرفی می‌شوند. همچنین در بخش نسل پنجم 15 هنرمند برگزیده شدند و از هشت هنرمند تقدیر می‌شود.

صمدیان با اشاره به بخش گرافیک افزود: در این بخش 257 هنرمند با آثار خود حضور پیدا کردند که در بخش جوانان 25 هنرمند برگزیده و 17 هنرمند شایسته تقدیر معرفی شده‌اند. در بخش نسل پنجم نیز 17 هنرمند برگزیده و از 9 هنرمند تقدیر خواهد شد. داوری این بخش بر عهده فتح‌الله مرزبان، مریم کهوند و ایرج میرزاعلیخانی انجام شده است.

وی درباره بخش فیلم جشن تصویر سال هنرمند هم گفت: این بخش با عنوان تصویر هنرمند برگزار می‌شود و 240 فیلم در سه نوبت در خانه هنرمندان به نمایش درمی‌آید. 150 فیلم از هنرمندانی که آثارشان را به جشنواره ارسال کردند و 60 فیلم از جشنواره سینما حقیقت در بخش تصویر هنرمند به نمایش درخواهند آمد.

صمدیان ادامه داد: در بخش تصویر هنرمند 20 فیلم آز هنرآموزان کارگاه آموزشی عباس کیارستمی اکران می‌شود. ششمین جشن تصویر سال ساعت 17 چهارشنبه 13 آذر افتتاح می‌شود و تا 29 آذر ادامه دارد. این جشن با همکاری شهرداری تهران، موزه هنرهای معاصر، انجمن عکاسان مطبوعات، سینما حقیقت، انجمن گرافیک ایران و آموزشگاه آزاد پارسه برگزار می‌شود.