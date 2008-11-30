موزه میراث روستایی استان گیلان برای مرمت سالانه تعطیل شد

کیانوش لیاقت ورز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موزه میراث روستایی گیلان به منظور مرمت سالانه از امروز تا پایان اسفند ماه سال جای تعطیل خواهد بود.

موزه " میراث روستایی گیلان " نام روستایی روباز در استان گیلان در شمال ایران است، این موزه در زمینی به مساحت حدود ۲۶۰ هکتار در پارک جنگلی سراوان، واقع در کیلومتر ۱۸ جاده رشت - تهران در دست تکمیل است.

فاز مطالعات مقدماتی این موزه از اوایل سال ۱۳۸۱ خورشیدی آغاز و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ اولین کارگاه این طرح یعنی حوزه فرهنگی و معماری جلگه شرق سپیدرود راه‌اندازی شده است.

قراراست بناهای ۹ روستای اصیل استان که نمادهای معماری اصیل گیلان در آنها نمایان است واچینی شود و سپس در محل این موزه دوباره‌چینی شود.

از این تعداد روستا، یک روستا در جلگه شرقی گیلان یعنی لاهیجان و رودبنه و روستای دوم مربوط به جلگه مرکزی رشت و حومه و روستای سوم مربوط به فومنات است.

دیرینگی بناهای موجود در سایت موزه از ۶۵ تا ۱۸۰ سال است، در این موزه نوع زندگی، کار، مسکن و صنایع دستی بومی گیلان به نمایش درمی‌آید.