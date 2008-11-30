۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۹

از سوی نماینده آژانس مطرح شد:

تقدیر آژانس از ایمن سازی هسته‌ای در ایران

نماینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرکت کننده در همایش بین‌المللی نیروگاههای اتمی محیط زیست و توسعه پایدار از همکاری کشورمان در زمینه ایمنی سازی نیروگاههای اتمی تقدیر کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، کریستر ویکتورسون نماینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شرکت کننده در همایش بین‌المللی نیروگاههای اتمی محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به همکاریهای گسترده کشورمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در عرصه ایمنی هسته ای اظهار داشت: همکاری ایران و آژانس در عرصه ایمنی هسته‌ ای به طور کامل در چارچوب قراردادهای موجود انجام شده است و نباید از یاد برد که موارد فنی و ایمنی مورد استفاده در تاسیس نیروگاههای هسته‌ ای آسیا در اغلب موارد رعایت شده است.

نماینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: همانطور که می‌دانید امروز تمایل ویژه‌ای بین کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا برای استفاده از نیروگاههای هسته‌ ای ایجاد شده و حقیقت آن است که این کشورها در ‍پی جایگزینی نوعی انرژی داپمی به جای سوختهای فسیلی هستند.

ویکتورسون یادآور شد: در عرصه بهره‌برداری از انرژی هسته ای مزایا و ریسکهای فروانی وجود دارد که یکی از این ریسکها به نیروگاههای هسته‌ ای باز می‌گردد و لذا کشورها باید برنامه‌های بلندمدتی را برای مدیریت ضایعات هسته‌ ای و تعمیرات نیروگاههایشان در نظر داشته باشند.

وی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌ سازی برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای از سوی کشورهای مختلف افزود: فرهنگ‌ سازی برای رعایت موارد ایمنی موضوعی است که کشورها باید ضمن قانونگذاری در زمینه آن، نیروی انسانی ماهر و پیمانکاران لازم را نیز جهت تحققش فراهم کنند.

این مقام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ‍پایان تصریح کرد: همانطور که می دانید ایران در خصوص نیروگاه اتمی بوشهر، نوعی سیستم مدیریت یک ‌پارچه و آموزشهای ایمنی جهت نیروی انسانی خود را ایجاد کرده که اقدامی قابل تقدیر است و از سوی کشورهای دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

