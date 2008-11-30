به گزارش خبرنگار مهر، کریستر ویکتورسون نماینده آژانس بینالمللی انرژی اتمی شرکت کننده در همایش بینالمللی نیروگاههای اتمی محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به همکاریهای گسترده کشورمان با آژانس بینالمللی انرژی اتمی در عرصه ایمنی هسته ای اظهار داشت: همکاری ایران و آژانس در عرصه ایمنی هسته ای به طور کامل در چارچوب قراردادهای موجود انجام شده است و نباید از یاد برد که موارد فنی و ایمنی مورد استفاده در تاسیس نیروگاههای هسته ای آسیا در اغلب موارد رعایت شده است.
نماینده آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزود: همانطور که میدانید امروز تمایل ویژهای بین کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا برای استفاده از نیروگاههای هسته ای ایجاد شده و حقیقت آن است که این کشورها در پی جایگزینی نوعی انرژی داپمی به جای سوختهای فسیلی هستند.
ویکتورسون یادآور شد: در عرصه بهرهبرداری از انرژی هسته ای مزایا و ریسکهای فروانی وجود دارد که یکی از این ریسکها به نیروگاههای هسته ای باز میگردد و لذا کشورها باید برنامههای بلندمدتی را برای مدیریت ضایعات هسته ای و تعمیرات نیروگاههایشان در نظر داشته باشند.
وی با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای از سوی کشورهای مختلف افزود: فرهنگ سازی برای رعایت موارد ایمنی موضوعی است که کشورها باید ضمن قانونگذاری در زمینه آن، نیروی انسانی ماهر و پیمانکاران لازم را نیز جهت تحققش فراهم کنند.
این مقام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در پایان تصریح کرد: همانطور که می دانید ایران در خصوص نیروگاه اتمی بوشهر، نوعی سیستم مدیریت یک پارچه و آموزشهای ایمنی جهت نیروی انسانی خود را ایجاد کرده که اقدامی قابل تقدیر است و از سوی کشورهای دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
