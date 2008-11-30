سازمانهای مردم نهاد دستاورد دین اسلام هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام کمال الدین خداداده قبل از ظهر امروز در دیدار با دبیران سازمان های مردم نهاد افزود: باید فعالیت های سازمان های مردم نهاد داوطلبانه جدی تر از گذشته و با قدرت پیگیری شود و بدین منظور ستاد ویژه ساماندهی فعالیت های داوطلبانه مردمی را در سطح استان شکل می دهیم.

وی ادامه دادد: تشکل های مردم نهاد دستاورد دوران مدیریت مدرن نیست و ریشه در جامعه، مذهب و دین ما دارند.

حجت الاسلام خداداده، با اشاره به اینکه هر کدام از این سازمان ها واحد اجتماعی فعالی از جامعه هستند، گفت: با ساماندهی و تقویت فعالیت ها و برنامه های هر سمن می توان موقعیت های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی را برای جوانان استان فراهم کرد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان زنجان خواستار برپایی جلسات هم اندیشی با دبیران سازمان های مردم نهاد شد و گفت: استفاده از ایده ها و برنامه های سازمان های مردم نهاد در تصمیم سازی ها، از اولویت های برنامه کاری برای توسعه استان است.