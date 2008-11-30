قاسم مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این میزان کمک مردمی در قالب درآمدهای محلی، طرح اکرام، صندوق صدقات و زکات است افزود: همچنین از ابتدای سال جاری مبلغ پنج میلیون ریال از طرح برکت و احسان دانش ‌آموزی به همت این نهاد در قالب کمک‌ های مردمی جذب شده است.

وی تصریح کرد: مبلغ 604 میلیون و 849 هزار ریال از سایر وجوهات نظیر کمک خاص، فطریه و کفاره از سوی این نهاد نیز جذب شده است.

وی با تاکید بر اینکه هزار و 826 خانوار و سه هزار و 459 نفر مددجو از کمک ‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده می کنند اضافه کرد: کمیته امداد این شهرستان 81 میلیون ریال اعتبار در قالب خدمات فرهنگی به 200 دانش ‌آموز و 75 دانشجو تحت پوشش این نهاد ارائه کرده است.